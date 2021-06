Los enfermeros se muestran de acuerdo con el Gobierno sobre la regulación de la actividad de los 'lobby'

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, se ha mostrado de acuerdo con el Gobierno sobre su intención de regular la actividad de los 'lobby' o "grupos de interés" en el proyecto Ley de Transparencia e Integridad.

De hecho, al parecer el Ministerio de Política Territorial y Función Pública dispone de una propuesta que defiende que la naturaleza de estas organizaciones "es precisamente ser corporaciones de derecho público, representando intereses profesionales".

"Compartimos el criterio del Gobierno respecto a la regulación de la actividad de 'lobby' y su consideración de que los colegios profesionales no pueden incluirse entre estos grupos. Basta con constatar cuál es la propia naturaleza de un colegio profesional para darse cuenta de que no son equiparables a los grupos de interés que están regulados bajo el paraguas de lobby: no defendemos intereses económicos ni comerciales, ni velamos por la cuenta de resultados de nadie", ha dicho Pérez Raya.

Y es que, prosigue, para los enfermeros su prioridad son los pacientes y los ciudadanos y anteponen sus necesidades a sus propios intereses, tal y como han demostrado durante la pandemia, cuando, aun trabajando sin medidas de seguridad, e incluso poniendo en juego la vida, nadie faltó un solo día a su puesto de trabajo.

"Los consejos generales no somos un 'lobby', ni un grupo de interés. Somos una corporación de derecho público que vela, ante todo, por los intereses de los pacientes y ciudadanos. En el caso concreto de nuestro Consejo General, basta echar un vistazo a nuestras reivindicaciones históricas para darnos cuenta de que no somos un 'lobby': pedimos ratios de enfermeras adecuados para poder prestar asistencia a la población y el desarrollo de las especialidades para poder facilitar a los pacientes una asistencia excelente", ha recalcado Pérez Raya.

Finalmente, ha solicitado el desarrollo de la prescripción enfermera para poder trabajar con plena garantía de seguridad en el manejo y la indicación de fármacos; y la inclusión en el grupo A1 de todas las enfermeras porque su titulación es idéntica a la de otros profesionales que ya forman parte de esta categoría y esta diferencia supone una grandísima injusticia. "En ninguna de estas reivindicaciones hay un interés comercial ni económico, hay una apuesta decidida por la seguridad de los pacientes y la excelencia en la asistencia sanitaria", ha zanjado.