Los enfermeros denuncian que el Covid-19 ha evidenciado la infradotación de sanitarios

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha denunciado, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que la pandemia de Covid-19 ha evidenciado la falta de profesionales sanitarios, y en particular de enfemeros, en el sistema sanitario público.

"En España somos 307.000 enfermeros que desde hace más de dos meses nos estamos jugando la vida para cuidar de nuestros pacientes. Y lo estamos haciendo sin el material de seguridad adecuado: sin trajes de protección, sin mascarillas, sin gafas, y aun así no hemos dudado en estar en la primera línea cada día. A pesar del dolor acumulado tras ver morir a tantos pacientes y la frustración de no poder llegar a darles más, porque es humanamente imposible, a pesar de todos los turnos que se han doblado y las jornadas interminables, sin pausas ni descansos, para no dejar de atender a nadie", denuncia en un comunicado.

Así, continúa explicando que "el contagio ha sido masivo entre los sanitarios por la escasez de equipos de seguridad". "Eso es algo que no podemos consentir que se repita cuando vengan nuevas oleadas de este y otros agentes infecciosos. Hoy son casi 49.000 los profesionales infectados, somos el país del mundo con mayor número de sanitarios contagiados", ha lamentado. Hasta el momento, 4 enfermeros han fallecido como consecuencia del Covid-19.

Para los enfermeros, esta crisis sanitaria "ha mostrado al mundo la importante escasez de enfermeros que sufre España", que, según sus datos, necesitaría de "125.000 profesionales más para igualarse a la media de los países de nuestro entorno". "Otro de los grandes problemas que ha evidenciado la pandemia es la infradotación de personal en las residencias donde viven nuestros mayores, allí a menudo las enfermeras trabajan apenas unas horas y tienen condiciones laborales indignas que hacen que nadie quiera ocupar estos puestos de trabajo", critica.

"Hoy no podemos celebrar nuestro día como nos hubiera gustado, pero sí podemos mirar hacia atrás y constatar que nuestra profesión, no solo ha estado a la altura, sino que se ha mostrado imprescindible para poder plantar cara a la pandemia y minimizar, en todo lo posible, una situación de máximo sufrimiento. Demostrando a los ciudadanos nuestra excelencia, compromiso y enorme valía social", ha concluido.

Pérez Raya ha mantenido este martes un encuentro con los reyes Felipe y Letizia, en los que el presidente de los enfermeros ha explicado las principales líneas de trabajo que ha llevado a cabo la Organización Colegial de Enfermería en el abordaje de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente como es, por ejemplo, la elaboración de infografías y vídeos para la población sobre cómo lavarse las manos, medidas de aislamiento, limpieza y desinfección en casa, uso correcto de las mascarillas, atención al paciente dependientes en aislamiento domiciliario o recomendaciones para evitar hábitos tóxicos. Asimismo, ha destacado la compra de material de seguridad y protección para los profesionales sanitarios: mascarillas, batas, EPI, pantallas faciales o el apoyo para la repatriación de profesionales que se encontraban en el extranjero.