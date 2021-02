VMLY&R refuerza su apuesta por la salud en España con la integración de Ogilvy Health

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva agencia global del grupo WPP especializada en salud VMLY&R ha reforzado su apuesta en España al integrar a la compañía Ogilvy Health, "una de las más reconocidas y premiadas en el sector salud por su creatividad e ideas innovadoras", según informa en un comunicado.

En esta nueva etapa, VMLY&Rx reorganiza su estructura y Marta Vallejo y Berta Mir serán las máximas responsables de las oficinas de VMLY&Rx Madrid y Barcelona respectivamente; mientras que Ana García-Abad, hasta ahora Business Unit Director de Ogilvy Health Spain, pasará a liderar VMLY&Rx Consulting Spain, una nueva unidad especializada en consultoría, negocio internacional y proyectos especiales en health y wellness.

En declaraciones de Elvira Arzubialde, CEO de VMLY&Rx en España, la integración de Ogilvy Health Spain llega "en un entorno donde las necesidades de los clientes están cambiando, en ocasiones abruptamente", donde el desarrollo digital lo impregna todo, y va a permitir "poder concentrar en un solo equipo toda la experiencia de éxito en salud, conocimiento, creatividad, innovación y el impulso adecuados", un aspecto que en su opinión "diferencia notablemente" su valor para los clientes.

Así, el network en salud VMLY&Rx diversifica y amplia así su oferta de servicios con el objetivo de integrar en una única agencia la consultoría en estrategias de comunicación, la creatividad y las nuevas tendencias del mercado y el entorno digital, como el customer experience, el brand experience, el data y la tecnología.

De esta forma, entre sus servicios se encontrarían la publicidad omnicanal, la consultoría, estratégica y creativa, el apoyo preclínico y clínico, el desarrollo de mercado, el branding estratégico, la customer experience y el engagement de stakeholders, así como la formación médica, la comercialización y el acceso a mercado.

UN NUEVO POSICIONAMIENTO

Su nuevo posicionamiento 'We are connected Health. We make wonders happen' ('Estamos conectados a la salud. Hacemos que las maravillas sucedan') pone a su juicio de manifiesto "la necesidad de ir más allá de la publicidad propiamente dicha", creando "experiencias innovadoras cargadas de razón, pero a la vez ornamentadas con la fascinación por la ciencia y su belleza, para lograr realmente conectar con las personas", aprovechando todas las posibilidades que hoy ofrece el entorno digital y la tecnología.

Arzubialde destaca en este sentido que la concentración de tantas marcas y compañías "en la mayor agencia de salud de España" permitirá crear experiencias innovadoras únicas para las personas; lo que se necesita para afrontar una nueva era en el sector de la Salud".