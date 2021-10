Richard Horton, Silvia Priori, Juan Luis Arsuaga, Federico Montalvo y Alberto Muñoz, jurado del Abarca Prize

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del Premio Internacional de Ciencias Médicas doctor Juan Abarca, el 'ABARCA PRIZE', ha anunciado oficialmente que su panel de jurado para su primera edición estará compuesto por cuatro investigadores y científicos que, junto con el profesor Alberto Muñoz Terol como presidente del mismo, elegirán al ganador o ganadora de este galardón.

Se trata dl doctor Richard Horton, editor jefe de la revista médica 'The Lancet'; la profesora Silvia G. Priori, cardióloga e investigadora italiana; el profesor Juan Luis Arsuaga, científico, profesor y paleontólogo español; y el profesor Federico de Montalvo, Doctor en Derecho*y presidente del Comité de Bioética de España desde 2019, son las cuatro reconocidas personalidades que componen este jurado, bajo la presidencia del profesor Alberto Muñoz. Todos ellos han sido elegidos teniendo en cuenta tanto su experiencia de acreditado prestigio académico y profesional como su relevancia internacional por su contribución a la ciencia.

Este premio, dotado con 100.000 euros y un diploma acreditativo, reconocerá a una persona del ámbito de la investigación y la ciencia de cualquier parte del mundo, cuyo trabajo haya contribuido de manera trascendental a la mejora de la salud de las personas y las poblaciones. El fallo se dará a conocer el 25 de octubre.

A los reconocimientos científicos nacionales e internacionales que todos los miembros del jurado poseen, se une su desempeño personal en una vida dedicada a la investigación, a la divulgación científica o al debate ético de cuestiones de gran impacto social, motivos que han permitido avanzar profundamente en el beneficio de la salud.

El Doctor Richard Horton Editor en jefe de 'The Lancet', revista médica con sede en el Reino Unido, el Doctor Horton es profesor honorario en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, University College London, y profesor de la Universidad de Oslo. Tras estudiar Medicina en la*Universidad de Birmingham, ingresó en la unidad hepática del Royal Free Hospital de Londres.

Se incorporó a The Lancet en 1990 y cinco años después asumió el cargo de redactor jefe en el Reino Unido. Fue el primer presidente de la Asociación Mundial de Editores Médicos y fue presidente del Consejo de Editores Científicos de EE.UU. y escribe regularmente para The New York Review of Books y TLS.

También ha escrito artículos de Medicina en*'The Observer',*'The Times Literary Supplement'*y*'The New York Review of Books'. En 2003 publicó*'Second Opinion: Doctors, Diseases and Decisions in Modern Medicine', que trata de las controversias en la medicina moderna, y en 2005 escribió 'Doctors in society: medical professionalism in a changing world', un estudio sobre el futuro de la profesión médica para el Royal College of Physicians.

Ha desempeñado diversas funciones en la*Organización Mundial de la Salud*(OMS). Además, ha recibido la medalla de Edimburgo en 2007 y la medalla del Decano de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins en 2009.

Por su parte, la Profesora Silvia G. Priori es cardióloga e investigadora y ha combinado la práctica clínica con la investigación traslacional y básica. En Italia, trabaja en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Pavía y en el Hospital ICS Maugeri.

Desde 2012, es la directora científica de la red ICS Maugeri, compuesta por 15 hospitales. También ha desempeñado varios cargos dentro de sociedades científicas: ha ejercido como miembro del Consejo Directivo de Trustees at the Heart Rhythm Society en los Estados Unidos, como Miembro del Consejo de European Society of Cardiology y como presidenta de la European Heart Rhythm Society.

Priori ha dedicado sus actividades clínicas y de investigación a la comprensión de los mecanismos moleculares que llevan a las arritmias hereditarias y, desde 2013, se ha enfocado en el desarrollo de terapias moleculares para dichas enfermedades.

Uno de los mayores retos en este campo es la escasez de modelos experimentales que recapitulan los síndromes arritmogénicos de interés y, por tanto, una parte importante de la investigación del grupo está dirigida a cambiarlo.

El Profesor Juan Luis Arsuaga, Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, de la que es catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas, dirige el Centro Mixto UCM- Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos. Co-director de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, proyecto que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997 y también co-dirige las excavaciones del Valle de los Neandertales (Madrid).

Es Director Científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, miembro de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos y Doctor Honoris Causa por las universidades de Burgos, Politécnica de Valencia y Zaragoza.

Es también autor, en solitario o en colaboración, de numerosos libros de divulgación científica traducidos a muchos idiomas, como "La especie elegida", "El collar del neandertal", "Amalur. Del átomo a la mente", "El reloj de mr. Darwin", "El primer viaje de nuestra vida", "El sello indeleble", "Vida. La gran historia" y "La vida contada por un sapiens a un neandertal".

Finalmente, el Profesor Federico de Montalvo Doctor en Derecho*y profesor propio agregado de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas.

Ha ocupado desde 2017 a febrero de 2021 la*dirección del Centro de Innovación del Derecho*(CID-ICADE) en dicha Facultad, siendo miembro de su equipo decanal.

Es presidente del Comité de Bioética de España desde 2019, habiendo ocupado previamente la Vicepresidencia de dicho organismo consultivo del Gobierno, desde 2013 a 2018.

Desde 2014, es miembro del International Bioethics Committee (IBC) de la UNESCO y también ostenta la condición de Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia y Académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de la Región de Murcia.

Ha sido vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital 12 de Octubre, donde actualmente es asesor externo, del CEIC-R de la Comunidad de Madrid y del CEIC del Hospital de la Princesa.

Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana*de*Derecho Sanitario, de la Asociación Española de Gestión del Riesgo Sanitario y de la Asociación de Juristas de la Salud y miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario. También es miembro e investigador de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas.

Por último, Alberto Muñoz, presidente del jurado, es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid (IIB), Alberto Muñoz es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid (1983), trabajó en el European Molecular Biology Laboratory (Heidelberg, 1986-1988) y en el Institut für Molekulare Pathologie (Genentech-Boehringer Ingelheim, Viena, 1990-1991) sobre los genes erbA, contribuyendo a la caracterización de la proteína c-erbA como el receptor de las hormonas tiroideas.

En 1991, a su regreso a Madrid, ha investigado en el IIB los efectos de estas hormonas y de los genes erbA en el cerebro y la glándula mamaria y, desde 1999, su grupo estudia la acción de la vitamina D y su receptor VDR, y vía Wnt/beta-catenina en cáncer de colon.

El profesor Alberto Muñoz ha sido coordinador de Biología Molecular y Celular en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (1997-2000) y en la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (2001-2006) del Ministerio de Educación y Ciencia, miembro y coordinador adjunto del Área Biología y Biomedicina del CSIC (2000-2008), presidente de la Comisión Científica del IIB (2015-2018) y patrono de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (2007- 2014).

Ha recibido varios premios por sus trabajos sobre receptores nucleares y cáncer: Premio Rey Jaime I de Investigación Básica (1993), I Premio de la Fundación Francisco Cobos de Investigación Biomédica (2000), Premio Harington-De Visscher de la European Thyroid Association (1999) y I Premio de la Fundación Vilardell de Gastroenterología (2006).

El Premio Internacional de Ciencias Médicas 'ABARCA PRIZE' nace en el año 2021 con el propósito de poner en valor ante la sociedad internacional el impacto de los avances e innovaciones médico científicos, Para ello, se concederá este galardón a una persona del mundo de la investigación y la ciencia de cualquier parte del mundo, cuyo trabajo haya contribuido de manera trascendental a la mejora de la salud de las personas y las poblaciones.