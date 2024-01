NTT DATA lidera la creación de 'ATHINA', el sistema europeo para modernizar la prevención de pandemias

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía de servicios tecnológicos NTT DATA trabaja como puntero en la construcción y diseño de 'Advanced Technology for Health INtelligence and Action It System (ATHINA)', para la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HaDEA) y la Autoridad de respuesta y Preparación para Emergencias Sanitarias de la UE (HERA) con el fin de modernizar la capacidad para la prevención de pandemias.

La nueva plataforma tiene por objeto reforzar la capacidad de Europa para prevenir, detectar y responder rápidamente a las emergencias sanitarias transfronterizas, prestando especial atención a la detección y prevención de pandemias.

'ATHINA' será desarrollado por un consorcio de empresas, liderado por NTT DATA y formado por Netcompany-Intrasoft, que cuenta con más de 50.000 empleados altamente cualificados y aporta la experiencia de IQVIA (compañía multinacional que presta servicios para las industrias de tecnología de información de salud e investigación clínica).

Por lo tanto, se define 'ATHINA' como un sistema de inteligencia de alta tecnología capaz de aprovechar una cantidad sin precedentes de datos relacionados con la salud pública y la cadena de suministro, con el objetivo de proporcionar información acelerada y evidencia orientada a la acción sobre posibles amenazas para la salud mundial.

Entre sus funciones más destacadas, 'ATHINA' supervisará, detectará, analizará y priorizará las amenazas, identificará las contramedidas disponibles y proporcionará opciones de respuesta, contribuyendo así a la construcción de una Unión Europea de la Salud más fuerte.

Este proyecto, financiado con fondos europeos, representa un paso importante hacia una preparación y respuesta eficaces ante emergencias sanitarias, ya que apoya los esfuerzos de HERA para reforzar la capacidad de Europa para prevenir, detectar y responder rápidamente a las amenazas transfronterizas graves para la salud. Un compromiso que subraya la importancia de abordar eficazmente las amenazas para la salud mundial y reafirma la posición del consorcio como líder a la vanguardia de la respuesta a la pandemia.

"Una vez más, la tecnología nos da la oportunidad de estar mejor preparados para responder a retos tan importantes como puede ser una pandemia o cualquier otro riesgo NRBQ. Por lo tanto, NTT DATA está encantado de poder liderar este proyecto, que creemos que sin duda contribuirá a la creación de una Unión Europea de la Salud más robusta y unida", según la EC Health Account Manager de NTT DATA, Esther Saavedra.