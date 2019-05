Empresas.- Despedida de la 8ª promoción de medicina formada en HM hospitales y la Universidad CEU San Pablo

Publicado 21/05/2019 17:21:25 CET

La 8ª promoción de estudiantes del Grado de Medicina, que han concluido sus estudios de 6º curso en la Universidad CEU San Pablo y su formación clínica HM Hospitales, han celebrado este martes su acto de despedida en el Auditorio Reina Sofía del Hospital Universitario HM Sanchinarro.

Esta promoción de alumnos es la 4ª adscrita al nuevo plan de estudios de Medicina y el acto de graduación estuvo presidido por el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; el Dr. Tomás Chivato Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo; la Dra. Alicia de la Cuerda, directora de Docencia de Pregrado de HM Hospitales; y los padrinos de la promoción, los Dres. Luis Córdoba Sánchez y Jaime Pérez de Oteyza, docentes en la Universidad CEU San Pablo, e intensivista en el Hospital Universitario HM Sanchinarro y director del Departamento de Hematología y Onco-Hematología de HM Hospitales respectivamente.

El doctor Abarca Cidón ha destacado que, "para mí es un día especial y emotivo ya que recuerdo mis años de formación junto a mi padre y fundador de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Campal, quien me enseñó que lo más importante es el paciente". Además, el presidente del Grupo recomendó a los recién graduados que "nunca normalicéis el dolor, la enfermedad y la muerte. Frente a otros que se lo normalizan y hablan del paciente como si fuera una estadística, cosa que a mí me espanta, en HM Hospitales intentamos seguir a cada paciente porque lo importantes el caso de la estadística y no al revés. Preguntad siempre al paciente por su historia, por su familia, no perdáis esa humanidad"

El doctor Chivato Pérez ha insistido a los alumnos en no perder nunca la ilusión, y ha incidido en que, pese a que han acabado la formación reglada, "debéis continuar adquiriendo conocimientos día a día".

Por su parte, la doctora Alicia de la Cuerda ha querido recordarles la importancia de ser siempre responsables de los pacientes. "Porque en muchas ocasiones podréis no saber algo, pero es imperdonable no ser responsables de vuestros pacientes", ha concluido.