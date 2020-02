Empresas.- Carlos Reboll es nombrado nuevo director de la Unidad de Negocio de Oncología de Ipsen para España y Portugal

Publicado 10/02/2020 12:40:22 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ipsen ha nombrado a Carlos Reboll como nuevo director de la Unidad de Negocio de Oncología de Ipsen para España y Portugal.

Reboll ha declarado que afronta este nuevo puesto "con gran ilusión y responsabilidad", ya que el área de oncología es una de las áreas terapéuticas estratégicas para Ipsen en España y Portugal. "Me enorgullece contribuir a consolidar esta unidad de negocio y a mejorar la vida de los pacientes con cáncer", ha afirmado.

Por su parte, la directora general de Ipsen en España y Portugal, Aurora Berra, ha resaltado que la experiencia de este profesional aportará "un importante valor añadido" para que Ipsen alcance su objetivo de afianzar la posición de liderazgo de la compañía en dicho campo.

Carlos Reboll es licenciado en Ciencias Físicas y tiene un MBA por el IESE Business School. Ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad durante los últimos quince años en la industria farmacéutica. Inició su carrera en el sector como Product Manager en Lilly y Senior Product Manager en Bristol-Myers Squibb, además de ocupar los cargos de Marketing Manager y European Brand Lead en Novo Nordisk. Posteriormente, fue Head of Marketing of Hematology en Baxalta y de Head of Business Planning Operations en Shire. Ahora se ha incorporado a Ipsen procedente de Takeda, donde había sido Business Unit Director Neuroscience.