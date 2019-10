La empresa de los productos cárnicos retirados por Sanidad defiende que no dieron positivo por listeria

Publicado 23/10/2019 17:57:03 CET

Yelmo Cines y Makro retiraron los productos quince días antes de la alerta por precaución

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Casa Westfalia ha defendido que "todos" los análisis que han realizado sobre sus productos fabricados por Wilke han dado "negativo" en listeria, pese a haber sido retirados del mercado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) por su relación con el brote de listeriosis en Alemania.

"Casa Westfalia envió inmediatamente para su análisis una muestra de cada lote y producto en su poder fabricados por Wilke. Todos los análisis dieron resultado negativo. Ningún producto estaba afectado por listeria", defiende la empresa en un comunicado.

Los artículos fabricados por Wilke bajo la marca Casa Westfalia incluidos en la alerta están identificados mediante la marca de identificación oval 'DE EV 203 EG', que está colocada en todos los envases. Por lo tanto, esta alerta, tal y como recuerda la compañía, no afecta al resto de la marca Casa Westfalia producida por otros fabricantes.

La empresa defiende que "ha actuado en todo momento, y desde el principio, estrecha y coordinadamente con las autoridades sanitarias españolas, siguiendo sus instrucciones y con un intensivo intercambio de información, garantizando la salud de sus clientes y consumidores". Así, insisten en que informaron a las autoridades sanitarias españolas "inmediatamente al inicio" de la alerta en Alemania, y detuvieron "inmediatamente" la venta de los productos fabricados por Wilke.

Por su parte, Yelmo Cines y la cadena de supermercados Makro retiraron de sus establecimientos el pasado 3 y 4 de octubre, respectivamente, todos los productos que estaban en su poder y se encontraban dentro de la alerta, y que se extiende a todos aquellos producidos por Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren.

A través de un comunicado, Yelmo defiende que sus clientes "en ningún momento" estuvieron expuestos a la contaminación de los productos incluidos en la alerta, ya que los retiraron el 3 de octubre, es decir, quince días antes de la publicación de la alerta en España por parte de la AESAN. Y, además, no estaban infectados por listeria, de acuerdo con los resultados de los análisis de Casa Westfalia.

Según la cadena de cines, ese 3 de octubre actuaron "en cooperación constante" con Casa Westfalia para activar un protocolo "preventivo" de seguridad, que culminó con el bloqueo y posterior retirada de los productos afectados de sus cines. Yelmo reivindica que sacó de sus cines el producto "de forma voluntaria y preventiva, buscando en todo momento la seguridad de los clientes".

"En el momento en que Yelmo Cines fue conocedora de la existencia real de contaminación en determinados productos de la empresa fabricante, todas las actuaciones preventivas detalladas anteriormente ya se habían llevado a cabo, por lo que se confirmó la inexistencia de peligro de contaminación. Al no haber existido ningún riesgo, no se hizo ningún comunicado que pudiera generar una alarma que no había existido", argumentan.

En otro comunicado, Makro ha explicado que fue informada el pasado 4 de octubre sobre la comercialización en sus supermercados de las 'salchichas currywurst (bockwurst) gigante 3X180G', suministradas por Casa Westfalia y que fueron fabricadas en la citada fábrica alemana. Por ello, Marko retiró "ese mismo día" todos los productos de sus 37 centros a nivel nacional, así como de su plataforma logística.

Makro aclara que "ninguno" de los productos de marcas propias que comercializan provienen de dicha planta alemana, por lo que no hay riesgo de infección por listeria. En cualquier caso, la compañía se ha puesto en contacto con todos los clientes que, en base a sus registros informáticos, compraron estas salchichas en los últimos 90 días (vida útil total del producto) para solicitar su devolución. "Desde aquí nos ponemos a disposición de nuestros clientes para aclarar cualquier duda al respecto que pudieran tener", destaca la compañía en su comunicado.

Los productos afectados por la alerta de la AESAN son todos aquellos que cuenten con la identificación oval 'DE EV 203 EG'. En cualquier caso, el organismo ha detallado una lista de productos cárnicos de Wilke que aparecen en alguna de las listas de distribución en España: 'Bockwurst Waldecker en lata 24/125g', 'Salchicha Wiener bandeja 25/80g', 'Salchichas Cabanossi 2 x 150g', 'Salchicha Mettenden 4 x 75g', 'Salchicha Bockwurst. Pieza 100 g', 'Salchicha Bockwurst. Lata 24/125 g', 'Salchicha Bockwurst gigante. Bolsa 540 g = 3 piezas', 'Salchichas cóctel. Piezas 8g bolsa duopack 112 g', 'Salchichas cóctel. Piezas 8g. bolsa 25 piezas = 200 g', 'Salchichas cóctel. Piezas 8 g bolsa 125 piezas = 1 kg', 'Salami extra cobertura blanca. Pieza 2 kg aprox.', 'Jamón curado y ahumado. Pieza 1,2 kg', 'Rostbratwurst especiada. bolsa 300 g = 3 piezas', 'Salchicha de vacuno. Pieza 100 g' y 'Salchicha bratwurst especiada. Pieza 100 g'.