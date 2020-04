Una empresa privada de PCR asegura que la Orden del Gobierno ha sido "un revulsivo"

Cree que la norma va a tener un impacto "positivo" en el sector

Arquimea Group, un grupo tecnológico español especializado en Espacio y Defensa que se ha introducido en la realización de pruebas PCR para el diagnóstico del Covid-19, asegura que la Orden del Gobierno que pone a disposición de las comunidades autónomas todos los centros de titularidad privada que hacen test está teniendo, en realidad, un efecto positivo sobre su negocio.

"La primera sensación fue bastante negativa, pero hoy ha cambiado todo. Pensábamos que nos iba a afectar mucho la Orden, pero la realidad es que todo lo contrario. Está siendo un revulsivo para recibir más llamadas de residencias de ancianos privadas y colectivos que quieren hacerse los test. Está siendo lo opuesto a lo que me hubiese imaginado. Está siendo una auténtica locura el día de hoy. Todo el mundo está llamando y pidiendo información sobre nuestros test", comenta su presidente, Diego Fernández, en una entrevista con Europa Press.

En este contexto, considera que la Orden no va a tener muchas consecuencias negativas en el sector. "No soy capaz de prever un impacto negativo, sino todo lo contrario. No he hablado con otros laboratorios pero imagino que estarán como nosotros, recibiendo llamadas", añade.

A primeros de marzo, esta compañía se dio cuenta de la importancia de la realización de PCR de forma masiva entre la población, especialmente los más vulnerables, en la lucha contra el Covid-19. Por ello, lanzaron la AlianzaCovid19, una unión de laboratorios privados de análisis PCR repartidos por todo el país que se ha preparado de manera urgente.

Según Fernández, tienen capacidad de realizar hasta 70.000 test a la semana, y personal suministros y tecnología para hacer 1 millón de test a la población española en los próximos 3 meses. "Empezamos a dar servicio el lunes y hemos dado ya 1.000 resultados a residencias de ancianos de Cantabria, Andalucía, Madrid o Barcelona. Y tenemos pedidos de casi 50.000 test para realizar en las próximas semanas", detalla.

"Nuestra capacidad de test es la mayor en el ámbito privado de España, somos capaces de hacer 10.000 PCR diarias, mientras el Gobierno asegura que hace unas 20.000-25.000 al día. España necesita hacer muchas más PCR", reclama.

Fernández pone a Alemania como "modelo a seguir": "Realizan 120.000 test diarios, sobre todo en colectivos vulnerables de residencias y hospitales. Así, llegan muchísimos menos pacientes vulnerables a la UCI. Menos confinamiento y más PCR en vulnerables, ese es el modelo a seguir".

Fernández puntualiza que, en cualquier caso, las PCR están garantizadas en España. "Hace dos semanas no había reactivos para hacer PCR en España. Nos pilló a todos, a Gobierno y sector privado, sin preparación. No contábamos con esto. Pero nos hemos puesto las pilas todos y ahora ya sí tenemos la capacidad de hacer PCR, que es la mejor herramienta para detectar el virus y luchar contra la pandemia", tranquiliza.

OFRECEN PCR A 110 EUROS

Por otra parte, el presidente de Arquemia Group defiende que sus precios no son abusivos, tal y como insinuaba la Orden del Gobierno. "Nosotros para nada hemos sido abusivos. Estamos ofreciendo el test a 110 euros, bastante menos que antes de la crisis (150 o 200 euros)", expone. Esta cantidad cubre el coste de materiales, maquinaria y salarios de los casi 100 profesionales que trabajan en los laboratorios realizando la extracción de reactivos y PCR.

En este contexto, se ponen "a disposición" del Gobierno, pese a la Orden del Ministerio de Sanidad. "Envié una carta la semana pasada al ministro, Salvador Illa, ofreciendo nuestros servicios. Estoy a la espera de que alguien me conteste. También mandé la carta a todas las comunidades autónomas. La realidad es que no ha contestado nadie", lamenta.

Sí que lo hizo el Gobierno "hace un par de días" para pedir más información sobre sus laboratorios. Fernández cuenta que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) analizó toda esa información y ha validado su actividad en la realización de PCR. "Estamos a la espera. Están tardando más de lo que nos gustaría. Nosotros estamos atendiendo solo a servicios privados y nos encantaría dar también a públicos que lo necesitan", argumenta.

Sobre la colaboración con el Gobierno, nuevamente considera que se debería seguir el modelo alemán: "Alemania ha sacado un concurso urgente en el que el Estado decide qué empresas hacen los test y se fija un precio razonable que cualquier empresa está dispuesta a asumir. Todos los gobiernos están ayudándose del sector privado, como en Reino Unido o Estados Unidos", explica.

Fernández lamenta que con la Orden del Gobierno, que da las competencias de control a las comunidades autónomas, "ya no va a haber un único interlocutor, sino 17". "Lo suyo es que sea el Estado quien contrate estas capacidades y los ponga al servicio de todos. Porque, si no, puede darse el caso de que una comunidad nos pida toda nuestra capacidad y el resto se quede sin nada, no me parece muy justo. Lo que pedimos es interlocución válida. Le pido a Gobierno y CCAA más agilidad en la toma de decisiones para aprovechar toda esta capacidad", indica.