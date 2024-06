La EMA advierte de que las personas sin obesidad no deben utilizar los agonistas del receptor GLP-1 para adelgazar

Ante la escasez de este tipo de medicamentos en Europa



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que los fármacos agonistas de los receptores de GLP-1 no están aprobados y no deben utilizarse para la pérdida de peso en personas que no padezcan obesidad ni diabetes tipo 2.

"Los agonistas de los receptores de GLP-1 son medicamentos de venta con receta y solo deben utilizarse bajo supervisión médica. No se recomienda utilizar estos medicamentos sin supervisión médica, ya que no están exentos de efectos secundarios y algunos de ellos pueden ser graves", ha afirmado el presidente del Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM), Karl Broich.

Este miércoles, la EMA ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha reconocido la "escasez" que existe en Europa de medicamentos como 'Ozempic' (semaglutida), 'Saxenda' (liraglutida), 'Trulicity' (dulaglutida) y 'Victoza' (liraglutida). "La demanda de estos medicamentos sigue aumentando y el suministro actual no da abasto. Desde 2022, hemos estado viendo escasez, no sólo a nivel de la Unión Europea, sino también en muchos países de todo el mundo", ha señalado la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.

En este sentido, la directora ejecutiva de la EMA ha destacado "un aumento en el uso fuera de lo indicado por parte de personas que no padecen diabetes ni obesidad" y que ven en los agonistas del GLP-1 "un posible medicamento milagroso para perder peso".

RECOMENDACIONES

Ante la escasez de este tipo de medicamentos, la EMA ha pedido a las empresas que los fabrican que redoblen sus esfuerzos para aumentar la capacidad de producción. Además, ha propuesto que se dejen de promocionar estos fármacos.

"Mientras persista la situación de escasez, debemos evitar las actividades promocionales. Las afirmaciones que se hagan en el contexto de dichas actividades deben estar en consonancia con el uso racional de estos medicamentos y con los objetivos de salud pública", ha afirmado Broich.

Asimismo, han recordado a los profesionales sanitarios que "cualquier uso fuera de las indicaciones de los medicamentos agravará la escasez existente", a la vez que han recalcado que deben ser prescritos por médicos.

"Deben prescribirse de acuerdo con su uso autorizado, teniendo en cuenta las directrices nacionales y terapéuticas pertinentes. Por ello, animamos a los Estados miembros a que colaboren con expertos y sociedades de aprendizaje para elaborar directrices que ayuden a priorizar a los pacientes que más necesitan estos medicamentos, de modo que podamos trabajar para garantizarles un acceso ininterrumpido durante los periodos de escasez", ha resaltado Broich.

En este punto, el presidente de BfArM ha pedido a los profesionales que, antes de recetar estos fármacos a personas que no tengan obesidad ni diabetes, "consideren la posibilidad de hablar de cambios adecuados en el estilo de vida".

"Así pues, para llegar a los pacientes y al público en general, es importante recordar una vez más que los agonistas de los receptores de GLP-1 son medicamentos de venta con receta y sólo deben utilizarse bajo supervisión médica", ha zanjado el experto.

Por último, la EMA ha informado que el Grupo Directivo Ejecutivo sobre Escasez y Seguridad de Medicamentos (MSSG, por sus siglas en inglés) está organizando un taller de múltiples partes interesadas que se celebrará el 1 de julio de 2024. Este taller reunirá a todos los actores clave, incluidos los reguladores internacionales, para debatir medidas adicionales para mejorar el suministro de medicamentos agonistas del receptor de GLP-1 en Unión Europea.