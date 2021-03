Elvira Rodríguez (PP) cree que el Ministerio de Sanidad es el que debe decidir sobre la movilidad en Semana Santa

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, cree que quien debe tomar la decisión sobre la movilidad en la Semana Santa es el Gobierno de España y el que dicte "normas iguales" para todas las comunidades y que así no hay unas que tengan que decir a otras: "usted no salga porque a mí me perjudica".

Así lo ha afirmado este jueves a preguntas de los medios de comunicación en Santander, antes de mantener, junto a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, una reunión de trabajo con representantes de CEOE-Cepyme en la comunidad.

Cuestionada acerca de si se debería levantar la movilidad entre comunidades en Semana Santa, la exministra de Medio Ambiente ha afirmado que "no se atreve a decir" lo que se debe hacer porque la situación es "muy complicada" y debe "compaginarse" la económica con la salud de las personas.

Pero ha afirmado que lo que "echa de menos" es que el Gobierno central, en este caso el Ministerio de Sanidad, adopte una "posición clara" y "lidere" la situación porque es el que tiene los datos.

"Es el Gobierno de España el que tiene que dar ese tipo de normas claras que no quiere dar", ha insistido Rodríguez, que ha pedido al Ministerio que "asuma sus competencias" en materia de Salud Pública porque este es, según ha subrayado, un problema de salud pública.

En este sentido, aunque las competencias en Sanidad las tienen las comunidades autónomas, "toda la vida" los problemas de salud pública, como es éste, han correspondido al Ministerio. "Si no para qué lo queremos", se ha preguntado.