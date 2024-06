El ECDC insta a estar alerta este verano ante el aumento de casos de ITS

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha instado a estar alerta y tomar precauciones en verano ante el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS), tras los datos publicados en marzo de 2024, que revelan tendencias preocupantes en la transmisión de infecciones como clamidia, gonorrea y sífilis, todas las cuales aumentaron en los casos notificados.

Este aumento sirve como un claro recordatorio de los riesgos actuales que plantea la actividad sexual sin protección y la necesidad de una mejor comprensión de la importancia del sexo más seguro.

Dado que los viajes de verano y la temporada de festivales reúnen a personas de toda Europa, el ECDC recuerda que es fundamental ser conscientes de la propagación de las ITS, saber dónde hacerse pruebas periódicamente y cómo buscar información fiable de los profesionales sanitarios.

El ECDC enfatiza la importancia de prácticas sexuales más seguras, incluido el uso constante de preservativos para el sexo vaginal, anal y oral. Se recomienda hacerse una prueba de ITS antes de tener relaciones sexuales sin preservativo con nuevas parejas, ya que muchas infecciones pueden ser asintomáticas. Si eso no es posible, es importante hacerse la prueba después de tener relaciones sexuales sin preservativo, incluso si no hay síntomas visibles.

Además de la clamidia, la gonorrea y la sífilis, otras infecciones se pueden transmitir a través del contacto cercano y la actividad sexual. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres corren riesgo de contraer la viruela del mono (mpox), por ejemplo, que se transmite principalmente a través del contacto piel a piel, incluso durante las relaciones sexuales. Mpox también puede transmitirse a otras personas incluso antes de que comiencen los síntomas.

El ECDC también informa de que algunas infecciones que causan diarrea grave, como Shigella y Hepatitis A, también se propagan entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Para prevenirlos, el ECDC recomienda usar guantes desechables para tocar con los dedos o hacer puños, protectores dentales durante el sexo oral-anal, así como cambiar los preservativos entre el sexo anal y el oral. Se recomienda que las personas no compartan juguetes sexuales y garanticen una adecuada limpieza y desinfección después de su uso, y entre parejas. También es importante lavarse las manos, la zona genital y anal antes y después del contacto sexual. Si experimenta diarrea, es importante evitar la actividad sexual y buscar atención médica.

Asimismo, se debe consultar con proveedores de atención médica sobre vacunas (contra la hepatitis A, hepatitis B y mpox) y medidas preventivas, como la profilaxis previa a la exposición (PrEP) para la prevención del VIH, puede ayudar a reducir el riesgo de infección.

Teniendo en cuenta el reciente aumento de casos de ITS, el ECDC subraya la importancia de tomar medidas proactivas para proteger la salud sexual. Al priorizar las medidas preventivas, mantenerse informados y fomentar la comunicación abierta con socios y profesionales de la salud, las personas pueden ayudar a frenar la propagación de ITS, VIH, mpox y hepatitis viral y promover resultados más saludables para ellos y sus comunidades.