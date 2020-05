Duque espera que el candidato español a vacuna inicie en otoño sus ensayos clínicos en humanos

No obstante, asegura que el Gobierno se está preparando "para poder acceder a otras vacunas que pudieran dar resultados antes"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que el Gobierno espera que uno de los candidatos a vacuna de los 10 proyectos que financia su Departamento inicie los ensayos clínicos en humanos este otoño.

"El grupo del Dr. Esteban del CSIC ya tiene un candidato a vacuna que se está testando en animales, es el más avanzado de momento en cuestión de tiempos, no en complejidad, y esperamos que en otoño se puedan iniciar los ensayos clínicos en humanos", ha asegurado el ministro en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso para dar cuenta de la situación y de las medidas adoptados por su Departamento durante la pandemia de COVID-19.

Tal y como ha recordado, actualmente España cuenta con 10 iniciativas financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación dirigidas a encontrar una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. De los 10 proyectos, "ninguno" se encuentra actualmente en fase de ensayos clínicos, salvo el dirigido por Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), que inició hace dos semanas los ensayos preclínicos con animales.

"El sistema español de I+D+i y los grupos de investigación que lo integran cubren las diferentes estrategias actualmente conocidas por la ciencia para generar una vacuna", ha defendido Duque.

Si bien, ha precisado que "todos los desarrollos de candidato a vacuna que se están llevando a cabo en España, como todos los demás del mundo, aún necesitan de mucho trabajo para poder saberse si son la solución a la pandemia".

De hecho, ha destacado que "es poco probable que se tenga la seguridad necesaria en una vacuna antes de final de año", a pesar de que "algunos proyectos mundiales" ya lo estén intentando. En este sentido, el apoyo que está prestando el Ministerio a los proyectos españoles "no impide", según Duque, que el Gobierno se esté preparando "para poder acceder a otras vacunas que pudieran dar resultados antes".

"Nos estamos preparando para el medio plazo, con acciones en diferentes ámbitos de nuestra competencia, nuestro sistema de ciencia e innovación está trabajando en primer lugar para asegurar la capacidad de producción de vacunas", ha señalado, en cualquier caso. Para ello, el Ministerio ha contactado ya con empresas españolas que cuentan con capacidad para producir vacunas.

RESULTADOS PROMETEDORES DE LA VACUNA DE MODERNA

En su turno de réplica, el ministro ha abogado por "tener cuidado" con la "inundación tremenda de producción" de información con respecto a el tema de las vacunas.

"Dentro de las empresas que están trabajando en vacunas, tratamientos, antivirales, tenemos que tener cuidado con la información que vierten, los Estados están intentando filtrar la información de tal manera que seamos cuidadosos con el gasto público en que incurrimos", ha indicado Duque en referencia a la compañía estadounidense Moderna, que esta semana informó de resultados prometedores de la vacuna que estaba desarrollando.

"Los científicos quieren ser los primeros en descubrir las cosas, es normal", ha reconocido, refiriéndose a que en estos momentos hay "tensión comercial" en la búsqueda de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, considera que "existe la posibilidad" de que trabajando "con un poco más de tiempo" saldrá una vacuna "más eficiente". "Sigo teniendo la esperanza de que tengamos finalmente éxito", confía en relación a que la vacuna sea española.

Así, ha instado a "aguantar la urgencia" de acudir inmediatamente a la información que se recibe con respecto a esta cuestión, y ha defendido que la labor que está realizando el Gobierno, en este sentido, es "razonable". "Estamos esperando a hablar con las autoridades científicas de Estados Unidos antes de tomar una decisión", ha dicho en relación a la información que dio a conocer Moderna.

En cualquier caso, Duque ha relacionado la situación actual en la 'carrera' por encontrar una vacuna a la situación anterior al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. "Ni todo el dinero del mundo sería capaz ahora de desarrollar una vacuna; las vacunas se desarrollan con el dinero que pusimos hace años en la creación de grupos de investigación avanzados", ha subrayado.

De hecho, ha defendido que durante la legislatura de Sánchez, la inversión que se ha dedicado a la investigación ha sido "bastante significativa", pero debido a los recortes anteriores, "para este corto periodo era difícil absorber más".

De ahí que haya vuelto a insistir en la necesidad de incrementar la financiación en la I+D+i en los próximos Presupuestos Generales del Estado, pues a su juicio, la inversión todavía es "demasiado baja". "La reconstrucción de España necesita un incremento en las inversiones de Ciencia e Innovación", ha reclamado.

CRÍTICAS Y PETICIONES DE LA OPOSICIÓN

En la comparecencia, la oposición ha realizado varias críticas y peticiones al ministro. La diputada Marta Martín (Cs) ha destacado la importancia de eliminar las trabas burocráticas. "En estos momentos, no nos podemos permitir el lujo de estar paralizando la investigación, de poner palos a las ruedas porque necesitamos tener cuanto antes resultados", ha exigido, al tiempo que ha invitado a Duque a sentarse con Hacienda para cambiar esta situación cuanto antes.

Por su parte, el diputado Javier Sánchez (Unidas Podemos) ha atribuido la situación actual de España en materia científica a la "década perdida" en el país como consecuencia de los "recortes" en la inversión en I+D+i producidos con el Gobierno de Mariano Rajoy. "No podemos esperar los mejores resultados, estar a la cabeza", ha justificado el 'morado', que califica de "vergonzoso" que el PP dé lecciones sobre ciencia ahora, pues "un país que quiere progresar no se puede permitir recortar en investigación científica".

Mientras, desde PP y Vox, se ha hecho hincapié en la escasa participación e incidencia del Ministerio de Ciencia e Innovación y del propio Duque en las decisiones del Gobierno. "No le veo capacitado para el cargo", le ha dicho el diputado 'popular' Pedro Navarro, que le ha acusado de no representar a la Ciencia en el Consejo de Ministros. "Sus apariciones solo han generado incertidumbre, hasta a los niños", añade.

La diputada de Vox, Mireia Borrás, por su parte, ha comentado al ministro que su Departamento es un "ministerio de segunda", y ha vuelto a insistir en que se hagan test masivos a la población.

A este respecto, Duque, que en su comparecencia el pasado 7 de mayo en el Senado ya aseguró que realizar test masivos a la población no era una "opción válida", ni en España ni en ningún otro país, ha vuelto a insistir en la "capacidad limitada" que tienen los países para hacer estos test: "He intentado ver si era yo el que no me enteraba, pero no".

Así, ha especificado que en todos los países hay una capacidad de hacer test PCR "que ronda una milésima de la población por día". En China, tal y como ha explicado, tienen una capacidad de hacer 1,5 millones de test por día, por lo que "tardarían 800 días en hacer test a toda la población", mientras que en España, con una capacidad de hacer 41.000 test al día, se tardarían "más de 1.000 días". "No entiendo la idea de hacerle un test a cada uno, no tiene sentido técnico", ha concluido.