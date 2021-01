Dimite la concejala de Dénia que se vacunó contra la Covid-19 por no "desperdiciar" la dosis

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Denia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado este miércoles que ha presentado su dimisión "irrevocable" después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la Covid-19 por no "desperdiciar" la dosis.

En rueda de prensa, la edil ha confirmado entre lágrimas su renuncia al cargo municipal y ha subrayado que "fue un error", al tiempo que ha recalcado que "seguía instrucciones que pensaba que eran adecuadas".

Asimismo, ha expresado que, pese a que actuó de "buena fe", su marcha es lo mejor "para el alcalde, para el partido y para Denia". "Seguí unos consejos de salud pública pero no debí actuar así, no pensé que era una irregularidad, no dije que no", ha añadido.

