Díaz incide en que la guía de recomendaciones por el coronavirus recoge lo establecido en la legislación

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que lo dispuesto en la guía de actuación lanzada por su departamento con recomendaciones sobre cómo actuar ante el brote de coronavirus no hace más que recoger lo establecido en la propia legislación laboral y que su propósito es "dar absoluta tranquilidad a los trabajadores" y facilitar "todos los canales para prever las situaciones que pudieran darse".

"El Gobierno, con el ministro de Sanidad (Salvador Illa) a la cabeza, está actuando correctamente y, por tanto, no aceleremos riesgos que, a día de hoy, parece que no existen", ha apostillado la ministra, que ha señalado el posible paro de la actividad como "quizás" la medida "más extrema" y que, antes de llegar a ella, "hay otras muchas". "Esperemos que no tenga que llegar a aplicarse", ha dicho.

Díaz ha señalado este miércoles la posibilidad de parar la actividad en las empresas si existe riesgo de contagio por coronavirus, señalando que se trata de una medida guiada por "un único propósito", el de "la prevención de la salud", y que "para una democracia este es el bien principal".

"Los demás bienes están sujetos a lo principal, que es controlar los riesgos, que no existan contagios y actuar como estamos haciendo", ha explicado ante los medios de comunicación, que le han preguntado por la guía de actuación lanzada por su departamento con recomendaciones sobre cómo actuar ante el brote de coronavirus.

PAROS SI LO DECIDEN LOS TRABAJADORES

El documento recuerda que, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante una posible exposición a un riesgo grave e inminente, las empresas deben informar lo antes posible y adoptar medidas necesarias para interrumpir la actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

En este sentido, la guía señala que los propios trabajadores, a través de su representación unitaria o los delegados de prevención, pueden acordar la paralización de la actividad de los trabajadores por el riesgo de contagio, una posibilidad que ha corroborado Díaz en su declaración. "Pueden tanto la parte empresarial como los propios trabajadores", ha dicho la ministra, recordando también que "hay tipos penales que abordan esta situación en caso de incumplimiento".

