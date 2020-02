"A día de hoy" las Fallas no se suspenden

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcado este viernes, respecto a la posibilidad de que se suspendan las Fallas por el coronavirus, que "en estos momentos, a día de hoy y en estas condiciones, no se va a suspender nada" y ha pedido no crear "un alarmismo que no conduce a nada".

Puig, ene l acto de entrega del XIII Premi Avançant en Igualtat otorgado a la exministra y actual presidenta del Comité Español de Acnur, Matilde Fernández, ha recalcado al respecto que "lo que no hay que hacer es un alarmismo que no conduce a nada".

En ese sentido, ha afirmado que a día de hoy "no se va a suspender nada". "En el futuro ya veremos, pero en este momento creo que hablar de esto incluso en hipótesis no creo que sea lo más razonable porque

a día de hoy no hay ningún tipo de consideración para suspender ningún tipo de actividad", ha incidido.

En esta línea, ha abogado por "avanzar desde la prudencia, la contención, la seguridad y actuando como se está haciendo desde todos los ámbitos sanitarios y cumpliendo estrictamente los protocolos".

Así, ha recalcado que "están en marcha" todas las medidas de prevención y los protocolos de actuación cuando se detecta un caso, que incluye el estudio del entorno de la persona afectada para evitar la extensión del virus.

No obstante, ha apuntado que hay que ser "conscientes" de que "vivimos en un mundo abierto, que tenemos mucha relación con Italia y que por tanto, van a aparecer más casos casi con total seguridad". Sin embargo, ha recalcado que hay que "tener confianza en el sistema público de salud, que es un gran sistema" y en los protocolos establecidos en coordinación con el Ministerio de Sanidad. "Tenemos que ser cautos, prudentes y desde luego no generar un alarmismo que tampoco va a generar por sí mismo más unidad, sino todo lo contrario", ha incidido.

Del mismo modo, ha señalado que las personas que han sido contagiadas deben ser tratadas con "la mayor decencia y dignidad y profesionalidad posible para que lo más pronto posible se recuperen" como "está pasando ya con muchas personas que están en proceso de franca recuperación".

"Esta es una enfermedad que tiene una dimensión global, como se ha visto, pero que efectivamente es una enfermedad que puede ser combatida y lo está siendo y por tanto en estos momentos somos moderadamente optimistas de que entre todos lo consigamos vencer, aunque efectivamente aún estamos en un momento de desarrollo que no sabemos a dónde puede llegar su dimensión", ha apostillado.