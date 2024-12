Descienden la infecciones en las Unidades de Cuidados Intensivos a "niveles prepandémicos", según la SEMICYUC

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha comunicado que las tasas de infección en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han descendido y se encuentran "prácticamente en niveles prepandémicos", incluso algunas, como la de neumonías adquiridas por ventilación mecánica o la de bacteriemias relacionada con catéter, "cerca de los mínimos históricos desde que hay registro".

Así se ha informado durante la Jornada Anual de Seguridad en el Paciente Crítico, un encuentro científico celebrado en el Ministerio de Sanidad y organizado en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS en coordinación con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y de la Sociedad Española de Enfermería Crítica y Unidades Coronarias (SEEIUC).

Durante las mesas de debate se han presentado los últimos resultados de los Proyectos Zero: Neumonía Zero, Resistencia Zero, Bacteriemia Zero e ITU Zero. Así, el porcentaje de pacientes que adquieren infecciones por bacterias multirresistentes durante la estancia en la UCI se ha reducido del 3,21 por ciento en 2022 al 1,7 por ciento en 2024, lo que supone un descenso de casi la mitad, según ha destacado el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), José Garnacho.

Sin embargo, el experto ha advertido de que ha aumentado el porcentaje de pacientes que ya llegan a los Servicios de Medicina Intensiva con colonización o infección: del 3,28 han pasado al 3,5 por ciento.

BAJAN LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A LA INTUBACIÓN

España llegó a la pandemia con cifras de neumonías asociadas a la intubación por debajo de la media de Europa, llegando a pasar de una tasa de 18 en 2002 a 5,4 en 2019 (tasa de casos por mil días de dispositivo). La Covid-19 disparó esas cifras, pero ya en 2024 se ha vuelto a estar en 5,68, es decir, apenas dos décimas por encima del periodo prepandémico y más de un punto menos que hace un año (en 2023 la tasa era 6,7).

"Se ha conseguido el objetivo de estar por debajo de la tasa de 7, que era el principal marcador. Esto consolida el nuevo impulso de los Proyectos Zero", ha afirmado el responsable de Neumonía Zero, Manuel Álvarez.

De hecho, las cifras presentadas por el intensivista han mostrado un menor impacto clínico de estas neumonías y una "leve tendencia" a menor mortalidad, que se sitúa en el 37 por ciento, tres puntos por debajo de hace dos años (40,6%). Como objetivo de futuro, Álvarez ha marcado la optimización del diagnóstico de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, así como afianzar el decálogo de medidas de prevención en las UCI de estas infecciones.

DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE BACTERIEMIA PRIMARIA EN CATÉTER VENOSO

El proyecto Bacteriemia Zero nació en 2011 con el objetivo principal de mantener una media de no más de tres episodios por cada 1.000 días de uso de catéter venoso central. Después de la subida de tasas durante el Covid-19, los datos de 2024 afianzan la bajada, con una densidad de incidencia que se sitúa en el 2,27 en el caso de la bacteriemia primaria y de 1,08 en el de la relacionada con catéter.

Ambas cifras rozan las más bajas del histórico, las de 2012, cuando se marcó una tasa de 2,25 en el caso de la bacteriemia primaria y de 1,07 en el de la relacionada con catéter. Asimismo, descendió la tasa de bacteriemias secundarias a otros focos (1,05 episodios por 1000 días de catéter mínimo histórico, igualando el de 2018).

"Hay una disminución de las tasas de bacteriemia primaria y relacionada con catéter vascular alcanzando cifras prepandémicas, también de las secundarias y de foco respiratorio. Sin embargo, se mantiene una elevada tasa de uso del dispositivo y hay mucha variabilidad entre las diferentes Comunidades Autónomas y el tipo de unidades", ha indicado el responsable de Bacteriemia Zero, Xavier Nuvials.