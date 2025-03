Dentistas urgen a aprobar una ley estatal de Publicidad Sanitaria para evitar que induzca a errores a los pacientes

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas insiste en que los reclamos publicitarios deben basarse en hechos, "no en percepciones subjetivas", y, por tanto, urge a todos los partidos políticos a aprobar una ley estatal de Publicidad Sanitaria que establezca límites claros a las afirmaciones comerciales en el sector sanitario.

En su opinión, es necesario que garantice que la información que se difunda a los ciudadanos atienda a criterios estrictamente clínicos y sanitarios, sea rigurosa, veraz, prudente, comprensible, y esté basada en la ética y la evidencia científica, para evitar confundir al ciudadano.

"Debemos apostar por la transparencia, los mensajes objetivos y verificables, porque lo que para una persona es perfecto, para otra no lo es. Y lo que a alguien no le duele, a otra le puede resultar insoportable. Por eso hay que huir de los calificativos en los mensajes que se mandan a la población, para no crear falsas expectativas", declara el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo.

Asimismo, insta a los ciudadanos a que sean "cautos y críticos" con la publicidad que ven y que, antes de realizarse un tratamiento, soliciten al dentista información detallada al respecto. También tienen que asegurarse de que el profesional que les va a atender está debidamente colegiado, una información que pueden obtener contactando con el Colegio Oficial de Dentistas de su provincia.

"La salud es lo más importante que tenemos las personas y no debe dejarse en manos de promesas publicitarias sin fundamento. Informarse bien es clave para evitar decepciones y problemas futuros", añade Castro.

Del mismo modo, existe la publicidad de productos como bebidas carbonatadas o bollería industrial, que afectan negativamente a la salud por su alto contenido en azúcar y grasas no saludables. "Estos mensajes, además, normalmente van dirigidos a un público adolescente, mucho más receptivo con la publicidad y, por tanto, potenciales consumidores", recuerdan.