Ante la demanda a C. Madrid por riesgos laborales en AP, García recuerda que mejorar las condiciones compete a las CCAA

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la demanda a la Comunidad de Madrid por la "desprotección" laboral a los médicos Atención Primaria, que han anunciado sindicatos de la Sanidad Pública madrileña, la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que son comunidades autónomas las que "tienen que mejorar las condiciones" de los profesionales de Atención Primaria para que "ejerzan sus competencias y su profesión de la mejor manera posible".

Este jueves los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad --Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF-- han anunciado una demanda de conflicto colectivo histórica contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que encabeza Fátima Matute, por la "desprotección" a los 15.000 profesionales de Atención Primaria (AP) derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento "grave y reiterado" de la ley de 1995 que le obliga a ello.

Preguntada la ministra por este tema, tras participar en el acto de presentación de 'Propuestas para una nueva priorización del Alzheimer en España', ha lamentado que el "maltrato" que se ha ejercido a los profesionales "en algunos lugares" ha sido "una política sistemática y programada".

"Recordamos muchas veces esos insultos a nuestros profesionales: que no cogían el teléfono, que no estaban, que no están preparados, etc. Tenemos que cuidar a nuestros profesionales y, sobre todo, tenemos que cuidar a los profesionales de Atención Primaria", ha señalado.

Sin entrar en la demanda, ha recordado el 82 por ciento de los profesionales que terminan Atención Primaria en Madrid no se quieren quedar en Madrid. "Yo creo que esto tiene que ver con las condiciones laborales y tiene que ver con el cuidado de nuestros profesionales".

Por este motivo, ha advertido que "no solamente hay que formar profesionales, luego hay que cuidarlos". "Y en ese cuidado insistimos nuevamente en que son las comunidades autónomas las que tienen que mejorar esas condiciones para que los profesionales ejerzan sus competencias y ejerzan su profesión de la mejor manera posible", concluye.