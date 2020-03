Delegados sindicales de SAE ofrecen su reincorporación para atender esta emergencia sanitaria

Técnicos de Enfermería exige "más respeto" a sus funciones ante la situación sanitaria

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ante la situación generada por el virus Covid-19, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las diferentes comunidades autónomas para que cuenten con los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería que forman parte de la organización.

"Los profesionales sanitarios españoles somos un ejemplo a seguir en este tipo de situaciones, por ello, todos debemos continuar sumando para conseguir una atención al paciente eficaz y eficiente. Entendiendo que nuestras competencias, como las del resto de profesionales, son fundamentales en la atención directa y nuestra responsabilidad y compromiso con el paciente y la sociedad son incuestionables", señalan en comunicado.

No obstante, han afirmado que seguirán reivindicando que todo lo referente a la protección de los profesionales se haga de la mejor forma posible y con los EPIs adecuados con el fin de evitar la expansión del virus en la medida de las posibilidades de estos profesionales. "Asimismo lucharemos para que, dentro de ese "arrimar el hombro" por el estado excepcional que estamos sufriendo, no sean estos profesionales los que más carga reciban, ya no solo por ellos mismos, sino también porque su perjuicio redundará en el perjuicio de los pacientes", explica M.ª Dolores Martínez, Secretaria General de SAE.

EXIGEN MÁS RESPETO

Por otro lado, han querido reivindicar el papel que los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) tienen en la Sanidad y, evidentemente, en esta situación generada por el virus Covid-19, al tiempo que ha exigido "más respeto" a sus funciones ante la situación sanitaria actual

"Los TCE somos los profesionales que más tiempo pasamos con el paciente, pues le proporcionamos los cuidados fundamentales: tomamos las constantes vitales, le realizamos la higiene, le proporcionamos la alimentación o llevamos a cabo los cambios posturales que precisa, entre otras muchas funciones. Por lo que la importancia de nuestro trabajo dentro de los equipos asistenciales es incuestionable", señala el sindicato en un comunicado.

Sin embargo, añaden, "y a pesar de que nuestro colectivo es quien está a pie de cama, tanto en el caso de ingresos normales como en aislamiento, el reparto de Equipos de Protección Individual (EPIs) no se está llevando a cabo correctamente, afectando así la seguridad laboral de profesionales como los TCE". Ante la escasez de equipos, estos se tienen que compartir, tanto entre el personal sanitario como para atender a varios usuarios, lo que podría generar un contagio mayor. Esta situación de desprotección está afectando la eficacia de las medidas de contención del virus.

"Entendiendo la situación actual y que la atención en los hospitales se está llevando a cabo con la mayor eficacia que los medios existentes permiten, los profesionales TCE creemos necesario reivindicar nuestro trabajo y nuestras funciones, así como exigir que los recursos existentes, a la espera de que lleguen nuevos, se repartan atendiendo a las necesidades de cada momento. En este tipo de escenarios en los que el trabajo en equipo, la comunicación y la coordinación son fundamentales para conseguir los mejores resultados para el paciente es fundamental que todos colaboremos y las Administraciones, Direcciones de Enfermería y Gerencias pongan en valor a todos los profesionales por igual, respetando sus funciones y sus demandas para poder llevar a cabo el mejor trabajo posible", explica M.ª Dolores Martínez, Secretaria General de SAE.