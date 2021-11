El Defensor del Paciente pide a Sánchez y Darias mayor inversión en la Sanidad pública

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado mediante una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que tomen "medidas urgentes" en favor de la sanidad pública.

"La inversión en sanidad es la mejor herencia que puede dejar un Gobierno sea del color que sea", señala la misiva. "La sanidad es una prioridad junto a la educación y la justicia, que necesita un lavado de cara para seguir creyendo en ella", añade.

"Entendemos que han tenido que torear una pandemia, una nevada nunca vista, un volcán que no cesa en daños etc. etc --continúa la carta--. Esto no es óbice, para dejar de lado lo más fundamental para la vida y la salud de los ciudadanos, un derecho más que ganado y pagado por todos, los tres pilares que les mencionamos, son el eje de una democracia, por eso no se puede mirar hacia otro lado mientras comunidades (ejemplo vivo Madrid) están destrozando esos pilares".

En este sentido, apuntan que "las transferencias no son una patente de corso" y recuerdan "no vivimos en 17 países aunque así lo parece por la desigualdad en derechos en las distintas comunidades, cuando esto es una sanidad universal no".

La asociación llama al Ejecutivo a "cortar con la 'dictadura comunitaria' porque es su obligación y su deuda con los ciudadanos".