El Defensor del Paciente pide a Darias y Celaá que se implante en España la figura de un enfermero en los colegios

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que se implante en España la figura de un enfermero en los colegios.

Y es que, tal y como ha recordado, hay niños que necesitan en determinados momentos asistencia sanitaria como, por ejemplo, los diabéticos, por lo que es necesario que en los centros escolares haya un enfermero para poderlos atender.

"Esperamos que no de un portazo como ha hecho el Defensor del Pueblo aunque entendemos que el no tiene poder de decidir si no de recomendar", ha zanjado Flores.