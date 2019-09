Defensor del Paciente avisa a Carcedo que si no explica la nueva alerta sanitaria por listeriosis acudirá a la Fiscalía

Publicado 09/09/2019 15:05:02 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, para pedirle que explique los motivos por los que ha lanzado una alerta sanitaria por carne mechada contaminada por listeria de la empresa 'Sabores de Paterna' sin haber conocido casos de afectados, y avisarle de que si no lo explica acudirá a la Fiscalía General del Estado.

"¿Por qué ahora una alerta cuando no hay un solo afectado y donde el dueño enseña los controles realizados a mediados de agosto sin sospecha (en medio de toda la crisis) dando negativo el control?. ¿Es que están ocultando algo? ¿es que no quieren investigar o dar los resultados de los 40 casos solo en el Hospital San Cecilio de Granada en enero?", ha cuestionado.

A su juicio, lo "más extraño" es que no se haya hecho "nada" hasta que no "saltaran todas las alertas" con el caso de 'La Mechá' y ahora por un "sólo caso" y "sin ser un brote" se lance una alerta nacional y se retire la carne.

"Le solicitamos a la ministra de Sanidad que tome las medidas que pongan fin a este tipo de tomaduras de pelo, se conozca de verdad y, como es su deber, se le explique a la ciudadanía. No vale alerta nacional porque si. No vale retirada productos porque si. Queremos la verdad. No tomarnos por idiotas", ha dicho el Defensor del Paciente.