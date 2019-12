El debate de la eutanasia entre los médicos: el 70% está a favor

Publicado 11/12/2019 12:57:35 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

En torno al 70 por ciento de los médicos de Madrid, Vizcaya, Tarragona y Las Palmas se muestra completamente a favor de regular la eutanasia por Ley, según encuestas realizadas por los colegios de médicos de estas cuatro provincias. A este dato, habría que sumar un 20 por ciento aproximadamente de facultativos que cree que debería aprobarse pero no está seguro.

En Madrid, el 69 por ciento de los 1.044 profesionales encuestados es rotundo en pro de una Ley de Eutanasia, frente al 67 por ciento en Vizcaya, el 76 por ciento en Tarragona y el 68 por ciento en Las Palmas. También están a favor, aunque muestran alguna duda, el 17 por ciento de los médicos madrileños, el 19 por ciento de los vizcaínos, el 15 por ciento de los tarraconenses y el 13 por ciento en el caso de los facultativos de Las Palmas.

Por contra, alrededor del 10 por ciento de los médicos encuestados está en contra o lo rechaza pero tiene alguna duda. En Las Palmas, el 8 por ciento se opone frontalmente, en comparación con el 6 por ciento en Madrid, Vizcaya y Tarragona. También se oponen, pero no con seguridad, el 5 por ciento de los médicos de Las Palmas, el 4 por ciento en Madrid y Vizcaya y el 3 por ciento en Tarragona. Pese a que algunos profesionales muestran su rechazo, el 78 por ciento del total de encuestados madrileños reconoce el derecho de que los médicos se nieguen a practicar la eutanasia si así lo consideran, a pesar de que se regule oficialmente.

En el caso de que se aprobara finalmente una Ley, la mayoría de médicos no solicitaría la objeción de conciencia para no practicar eutanasias por motivos religiosos o personales. El 41 por ciento de los médicos vizcaínos no se acogería en ningún caso, seguido de los facultativos de Las Palmas (40%), los de Madrid (32%) y los de Tarragona (28%). El 40 por ciento de los tarraconenses no lo haría pero no está totalmente seguro, frente al 16 por ciento de los madrileños, el 20 por ciento de los vizcaínos y el 18 por ciento de los de Las Palmas.

Por su parte, el 25 por ciento de los médicos de Madrid optaría por la objeción de conciencia de forma firme, seguido de facultativos de Las Palmas (21%), Vizcaya (19%) y Tarragona (15%). El 16 por ciento de los tarraconenses sí pretende objetar, en comparación con el 13 por ciento de los madrileños, el 9 por ciento de los vizcaínos y el 7 por ciento de los médicos de Las Palmas.

En cuanto a quién debería practicar la eutanasia, el 64,66 por ciento de los médicos madrileños cree que debe ser solo un médico. El 15,42 por ciento considera que podría ser cualquier profesional sanitario. Los resultados sobre esta cuestión del resto de los colegios de Vizcaya, Tarragona y Las Palmas se presentarán este miércoles por la tarde en una jornada celebrada en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), que inaugurará la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.

El 47,6 por ciento de los médicos de Madrid está totalmente a favor del suicidio médicamente asistido, y un 21,74 por ciento sí pero muestra alguna duda. El 17,24 por ciento se niega en rotundo y el 6,13 está en contra pero su posición no es firme todavía. Sobre dónde debe dirimirse el debate sobre la eutanasia, el 91 por ciento de los médicos de Tarragona cree que debe ser en la sociedad. Les siguen Vizcaya (88%), Las Palmas (87,4%) y Madrid (83,1%). En cambio, el 57 por ciento de los facultativos de Las Palmas piensa que deben debatir su aprobación o no los médicos, en comparación con el 16,9 por ciento de madrileños, el 12,6 por ciento de vizcaínos y el 8 por ciento de tarraconenses.

Sobre los supuestos en los que debería regularse la eutanasia, las opciones más citadas por los médicos madrileños son sentir un dolor físico insoportable, perder la autonomía física o depender de otras personas para realizar las necesidades básicas. "Hay una respuesta clara y rotunda de la profesión", ha señalado en rueda de prensa el presidente del ICOMEM, Miguel Ángel Sánchez Chillón, quien ha puntualizado que esta encuesta no es un posicionamiento del Colegio de Médicos de Madrid como institución, sino una encuesta a sus colegiados para conocer su opinión.