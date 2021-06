Darias ha resaltado que con la gestión de la pandemia "Europa se ha vuelto a encontrar con Europa"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado este martes la construcción de una Unión Europea de la Salud, así como poner fin a la pandemia provocada por la COVID-19, entre los retos más inmediatos para la UE en materia sanitaria, y ha resaltado que con la gestión de la pandemia "Europa se ha vuelto a encontrar con Europa".

Así lo ha defendido durante su participación en el Consejo de Ministras y Ministros de Sanidad de la Unión Europea (EPSCO) que se ha celebrado este martes en el Centro Europeo de Convenciones de Luxemburgo (ECCL), primero de carácter presencial desde el inicio de la pandemia.

"Hoy es un día emocionante; hoy es un día importante. Retomamos la presencialidad en los Consejos de Ministros en este caso de Salud de la Unión Europea", ha manifestado desde Luxemburgo, subrayando que esa Unión Europea de la Salud habrá de venir de la mano del fortalecimiento de las capacidades de los sistemas nacionales de salud de cada uno de los Estados miembros

Asimismo, ha señalado que la Estrategia de Vacunación sigue avanzando a buen ritmo y que España camina con paso firme a conseguir el objetivo de la inmunización, como evidencian los últimos datos. Así, más de la mitad de los españoles mayores de 18 años han recibido al menos una dosis, 1 de cada 4 tiene la pauta completa y somos el primer país de la UE que ha inmunizado al 100% de los mayores 80 años.

La ministra también se ha referido a la necesidad de extender la vacunación más allá de Europa, porque "no estaremos a salvo hasta que toda la humanidad esté a salvo". En este sentido, ha explicado que España contribuye al Team Europe con un total de 22,5 millones de dosis en 2021, puestos a disposición del mecanismo COVAX, además de estar impulsando la iniciativa 'Vaccines For All'.

En la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo, se han abordado otros temas de máximo interés como la implantación del Certificado COVID Digital de la UE, para permitir una movilidad segura. España, en menos de diez días, ha emitido casi un millón de certificados desplegando en tiempo récord esta herramienta, que refleja el potencial de las tecnologías aplicadas a la salud y la importancia de transitar por el camino de la colaboración.

Otro de los puntos que se han planteado en el marco del EPSCO, es la necesidad de trabajar juntos en la detección y la adopción de medidas de anticipación, a través de las tecnologías digitales que permiten trabajar de forma coordinada y efectivas a los Estados y sus organizaciones.