Darias insiste en que "pronto" se flexibilizará el uso de mascarilla en exteriores

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, a 16 de junio de 2021, en Madrid (España). Por primera vez en diez meses la incidencia acumulada de coronavirus baja en España de los 100 c - C. de Luca. POOL

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que "pronto" se flexibilizará el uso de la mascarilla en exteriores, aunque no ha puesto una fecha exacta ni un objetivo de vacunación o de incidencia para tomar esta medida.

"Como ha dicho hoy el presidente del Gobierno, la flexibilización del uso de mascarilla en exteriores será pronto. Estamos trabajando en ello de manera intensa y coordinada para hacerlo posible", ha resaltado la ministra en rueda de prensa este miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Darias sí ha aclarado, en cualquier caso, que la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores requiere de la modificación o eliminación de la Ley que la rige. "Hay una Ley nacional, por tanto será a través de ese cauce cualquier apunte que se refiera a ese asunto. Será una iniciativa en el marco legal y en coordinación con las comunidades autónomas", ha apuntado.

Preguntada por los periodistas acerca de un posible plazo, Darias se ha limitado a repetir que "será pronto". "Cada vez está más cerca. Hace tiempo que nos estamos acercando hacia el fin de la pandemia, a tener el virus controlado. La campaña de vacunación está yendo como un tiro", ha remachado.

Algunas autonomías habían planteado este debate en el CISNS de esta tarde, llegando incluso a proponer que se permita la flexibilidad a cada comunidad, pero por el momento no se ha acordado nada al respecto y se han emplazado a seguir trabajando.

Este debate había vuelto a aparecer después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se mostrara esta misma mañana confiado en que "pronto" abandonaríamos las mascarillas en el exterior tras haber alcanzado la "velocidad de crucero" en la vacunación.

Sin embargo, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las CCAA y el Ministerio de Sanidad, no abordó en su reunión de este martes la posible eliminación de la obligatoriedad de la mascarillas en los exteriores. "No se ha tratado. No hay fecha", precisaban fuentes del Ministerio.