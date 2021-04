Darias avisa a Madrid de que no va a visitar el Hospital Isabel Zendal en campaña electoral

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avisado a la Comunidad de Madrid que no va a visitar el Hospital Enfermera Isabel Zendal, ni ningún otro centro hospitalario o sanitario, durante la campaña electoral de la región.

Darias se ha pronunciado así durante la rueda de prensa posterior a la celebración del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) donde, al parecer, el consejero de la Comunidad de Madrid le ha invitado a visitar el Hospital Isabel Zendal.

De hecho, la petición se produce después de que la ministra haya asegurado este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que no ha recibido "ninguna invitación" oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital o centro sanitario de la región, a pesar de que en varias ocasiones se ha mostrado "encantada" de poder visitarlos.

"Estaría encantada de visitarlos pero no en campaña electoral. De hecho, tengo visitas pendientes a los hospitales Gregorio Marañón y Puerta del Hierro, a los que he acudido para participar en programas de radio pero no de visita oficial", ha zanjado.

