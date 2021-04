Darias admite que empleados de supermercado o del hogar tienen derecho a vacunarse, pero defiende priorizar por edad

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que los empleados de supermercados, cuidados u hogar tienen derecho a ser priorizados en la vacunación contra la COVID-19, pero ha defendido que, por el momento, se siga estableciendo la edad como el criterio principal para recibir las dosis.

Tras ser preguntada por Mertxe Aizpurua, de Bildu, sobre si el Ministerio incluirá a los trabajadores de supermercados, cuidados y hogar como esenciales en la estrategia de vacunación, la ministra ha argumentado que "se está realizando conforme a un proceso exquisito y riguroso, que se sustenta sobre unos principios éticos de protección de personas vulnerables".

"Empatizo con el colectivo que ha citado. Una de las cuestiones de más dificultad es señalar qué colectivo priorizamos ante la llegada de dosis limitadas. Pero el factor de riesgo más importante es la edad, eso es lo que ha priorizado la estrategia. Claro que todos esos colectivos tienen derecho a vacunarse, pero el criterio por edad es lo más justo porque todos tienen legitimidad", ha esgrimido.

Aizpurua, por su parte, ha lamentado que, por ejemplo, los cajeros de supermercados "ya no son esenciales". "Los hemos invisibilizado. No se está protegiendo por igual a todos los que son esenciales. Cajeros y cuidadores del hogar son esenciales para trabajar, pero no para vacunar", ha denunciado.