CyL pide que quien ocupe la Dirección del CNIO cambie el rumbo y se centre en los intereses "generales"

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que "era urgente" la "salida" de la directora del Centro de Investigaciones Oncológicas, aunque ha considerado que quien ocupe ahora la Dirección debe cambiar el rumbo y centrar su política en los intereses generales.

"No se trata sólo de cambiar a quien ha causado un perjuicio, se trata de que quien se nombre no lo cause", ha relatado, un punto en el que ha puesto como ejemplo la situación del cambio en la Fiscalía General del Estado al nombrar a Álvaro García Ortiz, quien "tenía la misma línea, la misma filosofía y la misma dependencia del Gobierno" que la anterior.

"Se trata de cambiar la forma de entender la Administración y una Administración al servicio de los ciudadanos y una Administración para todos y no sólo al servicio del Gobierno y al servicio del presidente del Gobierno", ha concluido.