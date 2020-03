CyL advierte de que empieza una "semana complicada" aunque parece que la curva "se atenúa"

La consejera insiste en que seguirá comprando material pese a que empiezan a llegar todos los pedidos

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido de que empieza ahora otra "semana complicada" y ha invitado a todos los ciudadanos a "no bajar la guardia" pese a la apreciación de que la curva de contagios se empieza a "aplanar".

En la rueda de prensa en la que ha explicado la evolución del coronavirus en la Comunidad la consejera ha explicado que la única forma de "atenuar" esta curva es que los ciudadanos "se queden en casa". "Esta es la mejor respuesta y la mejor manera de apoyar a los profesionales", ha defendido.

"Estamos consiguiendo cierta tendencia al aplazamiento, vamos a poder con ello, lo vamos a conseguir todos juntos", ha señalado Casado, quien ha insistido en la importancia de ser "cada vez más estrictos" para intentar que los contagios "se frenen lo más posible".

En cuanto a la adquisición de material la consejera ha señalado que desde la Junta no se va a dejar de comprar "en ningún momento". "Nos llegará material pero no vamos a dejar de comparar hasta que esta grandísima epidemia pase, ya hemos cogido el ritmo, el objetivo fundamental es la protección de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios", ha señalado.

"Siguen llegando aviones, aportan mucho material, nos da un poco respiro, es evidente la obsesión de tener a nuestros profesionales sanitarios protegidos, ha concluido la consejera.

Así, ha detallado que se han repartido 3,7 millones de unidades de material, entre ellos 458.360 mascarillas, 419.00 mascarillas FFP2 y FFP3 y 300.000 guantes, entre otras adquisiciones.