CVirus.AMP-Murcia retrasa el inicio del toque de queda a la medianoche y amplía el aforo permitido en bodas y comuniones

López Miras emplaza a Sánchez a convocar una conferencia de presidentes para ver qué sucederá tras suspender el estado de alarma

MURCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha decidido retrasar el inicio del toque de queda, que quedará establecido desde la medianoche hasta las 6.00 horas; y ha ampliado el aforo permitido en bodas, bautizos y comuniones hasta a 100 personas en exteriores, siempre sentados en mesas con un máximo de seis comensales, con un plan de contingencia del establecimiento y un responsable de su cumplimiento.

Estas medidas entrarán en vigor a partir de este miércoles, según lo ha hecho saber el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, quien ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Covid-19.

La modificación solo afecta a las celebraciones, mientras que en la hostelería, continúa la restricción de seis comensales en el exterior y cuatro en el interior. Asimismo, permanecen prohibidos los actos multitudinarios, aunque el Gobierno murciano ha trasladado, a través de la Comisión de Salud Pública, que el Ministerio introduzca la posibilidad de aumentar los aforos, incluso, a mil personas, siempre y cuando lo permitan las condiciones epidemiológcas y exista un plan de contingencia específico.

Tras analizar las medidas a tomar ante la evolución de la situación epidemiológica, López Miras ha lanzado un mensaje de "enorme agradecimiento" a toda la población de la Región por el "esfuerzo y el sacrificio de no haber podido llevar una vida normal".

"Ahora vemos que es posible ir dejado atrás los tiempos más difíciles con prudencia, poco a poco, sin creer que está todos solucionado, porque no lo está", ha aseverado. "No me escucharán decir que salimos más fuertes o que hemos ganado al virus: hemos perdido a 1.591 de los nuestros, que no podemos reducir a una simple cifra, y a los que siempre recordaremos y honraremos" ha destacado.

NUEVA NORMALIDAD

Con todo, ha manifestado que hay "motivos para la esperanza" y, por ejemplo, ha recordado que Murcia se ha convertido en la primera comunidad de España en entrar en la nueva normalidad según el Ministerio de Sanidad. Esto significa, añade, que "nos situamos en cabeza en la lucha contra el coronavirus" y que la Región obtiene los mejores resultados en ocho parámetros.

"Esto no quiere decir que esta pesadilla haya terminado, sino que las medidas están dando sus frutos gracias al esfuerzo de los murcianos", según López Miras, quien ha destacado que, por primera vez en mucho tiempo, "ninguno de los municipios está en riesgo extremo o muy alto". Así, se levanta el cierre perimetral en Puerto Lumbreras y se permite la apertura en el interior de la hostelería.

"Entendemos que ahora muchos querrían que desaparezcan las medidas de prevención; nada sería más popular y más fácil, pero hacerlo sería temerario e irresponsable porque mientras no avancemos en la vacunación hacia la inmunidad de grupo corremos el riesgo de dar un paso atrás", según López Miras, quien ha avanzado que se seguirán relajando las restricciones si los datos sigue siendo positivos.

Al ser preguntado por el motivo por el que no se levanta el cierre perimetral en la Comunidad, López Miras lo ha justificado porque la Región está en la misma situación que al inicio de esta pandemia, en marzo de 2020, cuando él mismo compareció para anunciar que "teníamos que protegernos de otras comunidades con peor situación". Así, apuesta por intentar hacer una "burbuja de protección" en la Región.

LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA

Con todo, el presidente murciano ha mostrado su preocupación por la situación que se avecina a partir del 9 de mayo, cuando el Gobierno central suspenda el estado de alarma. "El mismo Gobierno central que consideró hace unos meses que esas medidas solo se podían conseguir desde un estado de alarma, ahora dice lo contrario", ha lamentado.

Por ello, durante su intervención, López Miras también ha emplazado a Pedro Sánchez a convocar una conferencia de presidentes autonómicos para ver qué sucederá tras la suspensión del estado de alarma.

En cuanto a las quejas de la Federación de Municipios de la Región (FMRM), López Miras ha asegurado que los alcaldes han sido convocados "cada vez que se ha tenido que tomar una decisión que les afecta o que es trascendental". Así, ha señalado que el intercambio de información con los alcaldes de la Región ha sido "fluido, más allá de que el PSOE haya intentado hacer política con una situación tan difícil como la que estamos afrontando".

Ha pedido "que nadie se deje arrastrar por la política del PSRM y de su secretario general, Diego Conesa, y que nadie intente tapar con demagogia la vergüenza de la chapuza de la moción de censura frustrada".

"Me parece significativo que, con una amenaza sanitaria nacional e internacional, cuyas competencias son en gran medida del Gobierno central, llevemos más de seis meses sin ser convocados por el presidente del Gobierno", según López Miras, quien lo estima "bastante irresponsable".

Respecto a los pasos a seguir una vez que finalice el estado de alarma, López Miras ha avanzado que lo primero que tendrá que saber es la situación en la que quedan las comunidades. "Para eso, creo que lo responsable es que Pedro Sánchez nos convoque a todos los presidentes autonómicos y nos explique qué es lo que tiene preparado", según López Miras.

En este sentido, ha afirmado que su Gobierno se planteará el cierre de cualquier municipio o comarca en el que las autoridades sanitarias lo recomienden en función de su incidencia a partir del 9 de mayo, pero recuerda que se entra en la "incertidumbre" de tener que mandar la decisión al TSJ.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Por otro lado, Pedreño ha avanzado que este lunes llegarán 43.290 dosis de Pfizer y ha anticipado que llegan 4.800 de Moderna, 3.300 de AstraZeneca y, el jueves 29 de abril, llegarán 8.000 de Janssen. Así, esta semana llegarán un total de 59.390 dosis.

En cuanto al uso que se dará a las vacunas de Janssen, el consejero ha confirmado que esta semana se van a empezar a aplicar en distintos puntos de la Región a personas entre 70 y 79 años en distintos puntos de la Región. Asimismo, se contempla vacunar a los grandes dependientes más adelante. "Janssen pasa a ser como cualquier otra vacuna y se aplicarán como el Ministerio nos dijo", ha indicado.

También ha reconocido que ha surgido un problema de logística y el transporte de la vacuna ha sufrido un retraso en su administración en el Palacio de los Deportes de Murcia. No obstante, ha asegurado que las dosis ya están en ese destino y se están aplicando a las 2.000 personas citadas allí.

Al ser preguntado por los municipios en los que se va a vacunar esta semana, López Miras ha señalado que los técnicos han establecido que todos los ciudadanos podrán optar entre vacunarse en sus centros de salud o acudir a un punto de vacunación masiva.

Pedreño ha reconocido que no se pueden mantener todos los puntos abiertos al mismo tiempo porque depende de la disponibilidad de vacunas. Así, además de los puntos masivos y prioritarios de vacunación, el jueves también se va a vacunar en Jumilla y en Águilas.

Respecto a la administración de la segunda dosis de AstraZeneca, López Miras ha lamentado que "es otra más de las cuestiones que ejemplifican que el plan de vacunación de Sánchez es un auténtico desastre". Y es que ha recordado que el Ministerio y la Comisión de Salud Pública nacional paralizaron la administración de la segunda dosis, y hasta que estos organismos no lo autoricen, no se puede inocular en ninguna comunidad. Así, ha mostrado su esperanza en que el Ministerio diga algo al respecto en el Consejo Interterritorial este miércoles.

Al ser preguntado por la vuelta a la presencialidad en las aulas, ha afirmado que el decreto con las normas será publicado este mismo lunes.

563978.1.260.149.20210426152354