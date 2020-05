Simón dice que harán un esfuerzo porque pasen de Fase todas las CCAA pero las pide que no demoren los informes

Recalca que los calendarios para llegar a la nueva normalidad "son muy orientativos" y precisa que hoy han recibido ya 5 solicitudes de CCAA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha asegurado hoy que Sanidad hará un esfuerzo porque pasen de Fase todas las CCAA pero las pide que no demoren la entrega de informes con las peticiones que realicen.

El doctor Simón ha insistido en que las evaluaciones de las propuestas que hagan las regiones se tienen que hacer la semana previa. y ha querido dejar claro que la evaluación no es una cuestión de unos minutos. Esta implica una revisión muy exhaustiva de los datos entre las CCAA y el Ministerio para llegar a un entendimiento claro de la situación sobre las capacidades instaladas como de los sistemas de vigilancia, los de detección precoz de casos y de la situación epidemiológica en cada momento.

Y dado que se necesita un tiempo mínimo para analizar todo, alrededor de una semana para hacer las evaluaciones, ha pedido a los responsables regionales que no se demoren en la entrega de los informes.

Ha argumentado, en este sentido, que el desde el Ministerio también se está haciendo un esfuerzo para que "todo el mundo pueda entrar", pero recalcando que las CCAA tienen que entender que no se puede hacer un informe de calidad si no tienen un tiempo suficiente. "No tiene que ser el mejor informe del mundo, pero sí de calidad para que estén satisfechas todas las partes y eso no se puede hacer si se tiene que hacer en media hora", ha recalcado.

"Eso implica que vamos a estirar todo lo que se pueda para la recepción de solicitudes pero no sería sensato por nuestra parte hacer valoraciones si las solicitudes llegan los jueves para tener que dar una respuesta el viernes", ha advertido, señalando la necesidad de tener cuidado porque si las evalucaciones no están bien hechas pueden suponer riesgos para la población.

LOS CALENDARIOS SON "MUY ORIENTATIVOS"

En cuanto a si se cumplirá o no la previsión de llegar a la nueva normalidad a finales de junio, el director del CCAES ha precisado que se debe considerar los calendarios que se han dado para pasar de una fase a otra como "muy orientativos" porque, de hecho, se dieron de forma orientativa.

En este sentido, ha explicado que si la epidemia evoluciona de forma diferente a lo que se está observando por el momento, es decir, si hubiera cambios todo el mundo entendería que se modificaran los calendarios. No obstante, ha precisado que hasta ahora la evolución es la que se podía preveer.

Hasta la fecha de hoy ha explicado que el Ministerio de Sanidad ha recibido, bien oficial u oficiosamente, las solicitudes de 5 CCAA para hacer modificaciones en sus propuestas previas para fase uno. A estas hay que añadir las islas que ya estaban en fase uno desde una semana antes que el resto de los territorios y que han hecho ya una propuesta para pasara la fase 2 que se está valorando. Y otras comunidades han anunciado que van a realizar la propuesta pero que aún no se ha recibido en el Ministerio.

No obstante, cuenta con tener hoy al mediodía las solicitudes para que mañana por la noche o como muy tarde el viernes por la mañana se haga la valoración conjunta del Ministerio con cada una de las regiones, que desemboque en la propuesta.

El doctor Simón también cree que se mantendrán los lunes como el día para hacer el cambio de fase en la desescalada, dado que la propuesta es que se hagan cada 15 días al igual que la propuesta de base es que la unidad sea la provincia. No obstante, admite que si se justifica adecuadamente y los datos lo avalaran se podrían valorar situaciones diferentes.