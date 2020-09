Cvirus.-Gobierno catalán recomienda no viajar a Madrid y controlará a madrileños en aeropuertos y estaciones

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este lunes que la Generalitat recomienda a los catalanes no viajar a la Comunidad de Madrid si no se trata de un caso excepcional, y ha mostrado su solidaridad y apoyo ante la situación "crítica".

En su intervención en el acto de balance de la campaña de Cruz Roja para sensibilizar por covid-19, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "medidas más drásticas" como que no se permita salir fuera de la comunidad si no se tiene la certeza de que no tiene síntomas de covid.

AENA Y RENFE CONTROL DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES

Torra ha explicado también que se implantará un control de temperatura en los aeropuertos y estaciones de trenes catalanas, donde pueden llegar viajeros procedentes de Madrid, para lo que ya ha hablado con Aena y Renfe, pero ha pedido que sea la Comunidad de Madrid quien "tome las medidas necesarias" en origen para que esto no sea necesario.

"Pienso que son medidas de sentido común. Y la más importante es que desde la Comunidad de Madrid se tomen las medidas que se tienen que tomar para evitar que cualquier persona que pueda tener síntomas de covid-19 pueda moverse por otras zonas", ha añadido.

El presidente catalán ha mostrado su preocupación máxima por la situación de Madrid, y ha dicho no entender "cómo no se han tomado medidas muchas más estrictas", y ha puesto a disposición todos los equipos técnicos por si es necesario.

"No es una carrera de nadie. Si se necesita la ayuda de quien sea, que se pida. Si Cataluña se ve obligada en algún momento a pedir la ayuda, la pedirá, sin duda. La salud y la vida va por delante de todo", ha subrayado.

Torra ha recordado que en el inicio de la pandemia reclamó el confinamiento de Cataluña porque consideraba que la comunidad era un factor de riesgo, momento en que también pidió el de la Comunidad de Madrid, pero que en este momento la situación de Madrid es "excepcional".