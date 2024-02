C.Valenciana critica que García no "coja al toro por los cuernos" para paliar el déficit de médicos

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller valeciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado este viernes que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no asuma su responsabilidad" y "coja el toro por los cuernos" para solucionar el problema "candente" del déficit de profesionales en Atención Primaria que existe en España y convoque un Consejo Interterritorial para "no sacar nada positivo" al no incluir en el orden del día el aumento de las plazas MIR en cada convocatoria.

Gómez, antes de entrar a la reunión del Consejo Interterterritorial, ha recalcado al respecto: "Vengo a reivindicar al Ministerio que nos dé soluciones a aquellos problemas que dependen del Ministerio y la formación sanitaria especializada depende del Ministerio".

En ese sentido, ha subrayado que "la falta de facultativos" es "un problema que afecta a todas las comunidades independientemente del color político". Por ello, ha exigido aumentar mil plazas adicionales de médicos de familia en cada convocatoria de médico MIR y además de abordar este carencia "estructural" reclama que se trate una circunstancia especial de este año, como es que los médicos MIR que comenzaron en 2020, por condicionantes de la pandemia, finalizan en septiembre, lo que afectará a las coberturas en verano. "Pensábamos honestamente que nuestras peticiones las iban a poner en el orden del día", ha lamentado.

No obstante, ha apuntado que tampoco le ha sorprendido mucho porque desde que García es ministra "ha adoptado una postura distinta a lo que es el Consejo Interterritorial, que es donde se deben coordinar las políticas sanitarias tras informes de técnicos y tras un acuerdo común en el orden del día de los puntos que realmente interesan a la Sanidad".

Y sin embargo, ha reprochado que en lugar de tratar problemas que debe resolver el Ministerio, como los MIR o la facilitación de la acreditación de las unidades docentes, en el orden del día "debemos hablar de nuestras propias competencias, de nuestra gestión de la demanda, de nuestra gestión de agenda, donde los especialistas somos nosotros".

"SIN PROFESIONALES NO HAY SOLUCIÓN PARA PRIMARIA"

Así, ha recalcado que abordar la Atención Primaria, como está previsto en la reunión de hoy, es importantísima, pero ha insistido en que "sin ausencia de profesionales, no habrá soluciones". Por ello, ha insistido, "la prioridad en este momento, siendo importante la primaria y la salud mental, es la formación de profesionales".

"Pretendíamos es que este foro fuera el del consenso, de la coordinación, de mejorar la salud de todos los ciudadanos españoles, de intentar buscar puntos de acuerdo independientemente del color político e independientemente de la comunidad autónoma porque el Sistema Nacional de Salud dice que es universal, equitativo y solidaria y por ello cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nosotros en la gestión y el Ministerio en la coordinación y la formación sanitaria especializada", ha apostillado.