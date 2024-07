MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, se ha mostrado escéptico ante el nuevo Plan de Acción en la Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 que el Ministerio de Sanidad comunicó el mes de junio, a la vez que ha reclamado acciones concretas y que "no todo se quede en anuncios".

"La idea me parece fantástica, pero a mí las ideas me valen cuando tengo que pensar. Yo vivo de las acciones", ha afirmado Gómez durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este miércoles.

En este sentido, el conseller ha señalado que durante los últimos meses la ministra de Sanidad, Mónica García, ha llevado a cabo varios propuestas, pero ha pedido que "sean cosas completas, tranquilas y beneficiosas para los ciudadanos", a la vez que ha reiterado que "no sean solo anuncios".

"Se han anunciado cosas como que va a desaparecer Muface, no se sabe nada. Vamos a crear una empresa privada farmacéutica, no se sabe nada. Vamos a crear la anestesia verde, no se sabe nada. Vamos a dar las autobajas, no se sabe por nada", ha criticado Gómez al Ministerio de Sanidad.

Así, Gómez ha lamentado que en el pasado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario, que se celebró 5 de junio para abordar el déficit de profesionales que se prevé en verano, no se llegó a "ninguna solución".

"Me hubiera gustado valorar una solución, pero no hubo ninguna. Estamos en plena situación de un problema grave, nacional, específico y exclusivo. El retraso en esta promoción de médicos internos residentes (MIR) de cuarto año viene derivado del inicio tardío por la pandemia del 2020. Hemos tenido cuatro años para poder resolver este problema", ha criticado Gómez.

En este punto, ha insistido en que "nunca se ha propuesto nada ilegal" para mejorar la situación, pero ha asegurado que, "situaciones extremas", se deben abordar con "un marco normativo específico". "Hasta hace muy poco tiempo la malversación y la sedición eran ilegales y ahora ya no lo son. Pero, en este caso de los MIR, no se ha sido capaz de poner una solución especifica para beneficio de 48 millones de españoles", ha agregado.

Ante la situación de cara al verano, Gómez ha afirmado que se ha hecho "un encaje de bolillos" para "garantizar la atención sanitaria" e "intentar dar casi lo mismo que el año pasado" a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y "a los turistas que lleguen en los próximos meses".

GUARDIAS 24 HORAS

En cuanto a la propuesta de la ministra de Sanidad para acabar con las guardias de 24 horas de los profesionales sanitarios, Gómez se ha mostrado a favor, pero se ha preguntado cómo se van a llevar a cabo.

"Estoy absolutamente por la labor con esta iniciativa, pero alguien me tiene que decir cómo se puede hacer, me parece un anuncio más del Ministerio de Sanidad. No dicen cómo hacerlo", ha aseverado Gómez, al tiempo que ha asegurado que la opción del turno rodado "supone un incremento de plantilla impresionante. Estoy de acuerdo en reducir las horas, pero quiero saber cómo", ha zanjado.