CSIF reclama que Sanidad "excluye a los médicos de Centros de Salud" en el RD de la especialidad de Urgencias

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se establece el Título de Médico Especialista en Urgencias y Emergencias (MUE) y se actualizan diversos aspectos en la formación del Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria porque "excluye a los médicos de Centros de Salud de la especialidad".

El sindicato celebra la próxima creación de esta especialidad de Urgencias ya que España era uno de los pocos países de su entorno que no contaba con dicha especialidad en el Sistema Nacional de Salud, aunque sí existía en el ámbito militar.

No obstante, "lamenta que el proyecto plantea problemas que deben ser resueltos como la exclusión a los médicos que realizan su trabajo en los Centros de Salud, en SUAP o de Hospitales de Alta Resolución". Por este motivo, CSIF ha dirigido una carta al Ministerio de Sanidad advirtiendo de estos problemas.

Desde hace años, muchos profesionales de la Medicina, han resuelto la patología urgente de pacientes que así lo demandaban, no solo en el ámbito hospitalario, sino en el extrahospitalario. "Por eso entendemos que deben ver reconocida su labor con el acceso al título de especialista en MUE. En este sentido, creemos que se debería considerar el acceso a la obtención de este título por la vía extraordinaria, dependiendo de los condicionantes, por acceso directo, o bien, a través de un examen práctico", declaran en un comunicado.

Asimismo, apuntan que, en el acceso para la obtención extraordinario al título de MUE, es importante "no ser excesivamente restrictivo", puesto que "hay médicos que, desde hace muchos años y a pesar de no ser especialistas en Ciencias de la Salud ni personas habilitadas para el ejercicio de la Medicina General (PRE-95), la administración sanitaria les ha realizado contratos como médicos de urgencias y los ha mantenido hasta la fecha actual, e incluso han participado en la Docencia de MIR de medicina familiar y comunitaria".

"Pensamos que esos médicos han demostrado desde hace más de 15-20 años que están cualificados para desarrollar su trabajo (si no fuera así, no debían de haber sido contratados al efecto). Por tanto, esos médicos, que a priori no cumplen con los criterios anteriormente definidos, pero que desarrollan su actividad en urgencias desde hace más de 10-12 años, también deberían poder acogerse a la obtención del título tras superar la prueba teórica", afirman.

En el caso de las ambulancias, el proyecto de Real Decreto define que el conductor debe ser Técnico en Emergencias Sanitarias, pero "nada dice de la Enfermera, que también debería ser especialista en Urgencias Y Emergencias". "Por tanto, consideramos que también debería crearse la especialidad de Urgencias y Emergencias para Enfermería", añaden.

Por otro lado, CSIF lamenta que el RD obligue a mantener un periodo formativo común con otra especialidad. Al igual que en el resto de especialidades, "debería ser la Comisión Nacional de la Especialidad de MUE la que elabore su plan de formación". "Igualmente, pedimos que se establezca un número de años concretos de formación y no como "mínimo de cuatro años" como plantea el documento elaborado por el Ministerio", señalan.

Asimismo, CSIF advierte de que las personas que hayan terminado su periodo de formación de manera reciente no van a poder obtener la especialidad hasta que no salga la primera promoción de MUE.

"También nos preocupa que solo ocho comunidades autónomas han solicitado y se han comprometido a financiar plazas para la formación de especialistas en MUE dado que se va a generar una situación de inequidad", concluyen.