CSIF reclama al Ministerio de Universidades aclarar el posible fraude en las oposiciones a Enfermería Familiar

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ministerio de Universidades la investigación que permita aclarar si hubo algún tipo de irregularidad durante la celebración del examen para la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, tras la denuncia por posible fraude de algunos opositores, del pasado 11 de diciembre.

De hecho, la organización indica que se han puesto en contacto con el Ministerio, mediante una carta, para aclarar si se difundieron las preguntas del examen. La prueba online estaba organizada en tres grupos con horarios diferentes con las mismas preguntas, pero con distinto orden, lo que podría haber dado lugar a que se pudieran filtrar las preguntas a los grupos que realizaran la prueba posteriormente, según estos testimonios de opositores.

Por ello, piden a Universidades, que es el responsable de la realización de la prueba, determinar si se ha detectado algún tipo de fraude, cuántas personas han podido beneficiarse y qué medidas va a tomar el Ministerio si se confirman las irregularidades.

Además, en materia de contenidos, CSIF critica que el examen supuso "una falta de respeto" para los profesionales, ya que no pudieron demostrar sus conocimientos ni su experiencia en el día a día del profesional en la consulta de enfermería, su labor asistencial, docente, administradora o investigadora. El sindicato, agrega, que ensalza a los profesionales sanitarios "que han estado esperando dicho examen durante diez años y han compatibilizado sus tareas asistenciales con las docentes, formando a numerosos Enfermeros Especialistas, cuando no había dichos especialistas que les formaran y todo ello de una forma totalmente altruista".

"Se trata de enfermeros/as con más de 20 años de experiencia y que están sufriendo la carga de la pandemia, con jornadas maratonianas, presión asistencial desmedida cubriendo ausencias que no están siendo sustituidas, y que se han tenido que enfrentar

a una prueba que no ha valorado ni sus conocimientos ni su profesionalidad. Los contenidos han sido complicados y las preguntas, en muchos casos, mal redactadas. No se entiende esta zancadilla, una vez más, a nuestras enfermeras y enfermeros", concluye CSIF.