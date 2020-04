CSIF pide que se compensen los festivos de la Semana Santa con retribución y libranza para sanitarios

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reivindicado la importancia de proteger bien la salud de los profesionales de la Sanidad y al resto de colectivos que están luchando en primera línea en la crisis del Covid-19, y por ello ha reclamado a las comunidades autónomas que se compensen los días festivos de la semana pasada, tanto económicamente como con días libres.

Aprovechando la celebración del Día Mundial de la Salud, hace esta petición recordando que "la situación es excepcional, pero el personal está agotado física y psicológicamente y se debe compensar de manera adecuada este esfuerzo que están realizando".

Asimismo, reclaman Gobierno considere personal de riesgo a todos los colectivos expuestos al virus en su trabajo y les dote en consonancia de material de protección, también a trabajadores y trabajadoras de supermercados, carteros, entre otros.

"Entendemos que las cosas no se han hecho bien", ya que los últimos datos oficiales indican que hay más de 19.400 profesionales sanitarios infectados por coronavirus, "lo que lamentablemente coloca a España en cabeza de los países con más sanitarios infectados", añade, al tiempo que reitera que "no se ha protegido adecuadamente a nuestros sanitarios".

Asimismo, reclaman que se realice el test a todos los profesionales de la Sanidad, no únicamente al personal que presente síntomas. En todo caso, añade, "los test que empiezan a llegar todavía son muy insuficientes, cifras ridículas para controlar la presencia del virus en el personal de la sanidad y obviamente para realizar los test masivos a la población que pretende hacer el Gobierno".

No obstante, se alegran de que "la situación esté mejorando, de que las urgencias de los hospitales ya no estén tan colapsadas como hace sólo una semana y de que en cierto modo se hable de una cierta estabilización en el número de contagiados". "Pero exigimos que no se olviden de los profesionales que nos cuidan y les den todo el material necesario para evitar que, como hasta ahora, constituyan un vector de contagio en los centros hospitalarios", concluyen.