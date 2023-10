CSIF exige frente al Ministerio de Sanidad el refuerzo del SNS ante la llegada del otoño y la campaña de vacunación

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad para exigir al Gobierno un refuerzo urgente del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante la llegada del otoño y la campaña de vacunación.

"Que yo sepa un Gobierno en funciones no puede legislar, pero puede gobernar y no lo está haciendo. Tenemos temas muy urgentes en la sanidad, tenemos un déficit de plantilla increíble, no se está cometiendo ese problema, tenemos un parón en la negociación que nos está haciendo daño", ha asegurado el presidente de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, frente al Ministerio de Sanidad.

De esta manera, cerca de doscientas personas del sindicato han reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas que coordinen actuaciones en el SNS ante el previsible incremento de las enfermedades respiratorias de cara a próximas fechas. "Todos los años pasa lo mismo, viene la campaña de vacunación, va a venir el frío y no tenemos planes de contingencia en las comunidades autónomas", ha recalcado Hontangas, que ha pedido a las CCAA y al Gobierno "que digan cuánto van a invertir en personal para reforzar esa plantilla".

Para el portavoz de CSIF, se están "disminuyendo y mermando todavía más las condiciones laborales del personal de la sanidad", algo que "no se puede consentir". "No podemos aguantar más, están aumentando las listas de espera, se están saturando otra vez los servicios de urgencia y hay reivindicaciones laborales que un Gobierno en funciones puede acometer", ha manifestado.

El sindicato considera que el SNS necesita más recursos, tanto materiales como humanos, y que se van a agravar en las próximas fechas. Por ello, creen necesario preparar los presupuestos del próximo año con la oferta de empleo público y un nuevo acuerdo salarial. En este sentido, CSIF ha indicado que "el plan presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas prevé una congelación del gasto en Sanidad para 2024 en un 14,5 por ciento del gasto total", algo que "condena al SNS al estancamiento y a la precariedad".

En este sentido, Hontangas ha asegurado que la sanidad española necesita "cerca de 289.000 nuevas plazas entre 2021 y 2031 para equipararnos a la Unión Europea". "Es una cifra que no se inventa CSIF, sino que estamos comparando profesionales con ratios de la media de los países de la OCDE. No solamente necesitamos médicos y enfermeros, también profesionales de otras categorías", ha explicado.

RECLASIFICAR Y ADECUAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL

Los participantes en la concentración han leído un manifiesto frente al Ministerio de Sanidad en el que también han reclamado la adecuación y reclasificación de las funciones del personal de la sanidad conforme al Plan Bolonia y la recatalogación de técnicos medios y superiores y TCAES.

"La reclasificación del personal es algo que debe de ser inminente. Hay profesionales TCAES, técnicos superiores, que están perdiendo entre 200 y 400 euros desde hace ya 20 años, y el Gobierno está haciendo caso omiso a algo que estos profesionales se merecen, porque hay un incumplimiento del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público", ha subrayado el portavoz.

Asimismo, desde CSIF también han reclamado unas mejoras retributivas para los empleados públicos, así como la jubilación anticipada por coeficientes reductores. Para el sindicato, "se trata de una reclamación legítima del colectivo de sanidad, que sufre unas condiciones laborales penosas por la presión laboral a la que están sometidos a diario y a la falta de recursos".