CSIF anuncia una "gran movilización" para el 14 de diciembre por la defensa de Muface y los otros convenios

Avisa de que la nueva licitación de Muface podría retrasarse hasta enero o más allá

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado una "gran movilización" para el próximo día 14 de diciembre delante de la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario y ha avisado de problemas en la mutualidad de la Justicia (MUGEJU).

Así lo ha trasladado Borra durante un desayuno de Nueva Economía Fórum, donde ha avisado de que la nueva licitación de Muface podría llegar a partir de enero "o más allá", tras la consulta pública que el Gobierno ha lanzado para conocer el precio al que las aseguradoras concurrían en un concurso después de que la primera licitación no saliera adelante porque las aseguradoras no se presentaron.

El Gobierno planteó en la primera licitación una subida en las primas del 17,12% para 2025 y 2026, pero no convenció a las aseguradoras que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV), que consideraron insuficiente la oferta en términos económicos. Por esta razón, presentó una consulta pública esta semana para conocer a qué precio aceptarían para acudir a un nuevo concierto sanitario.

Preguntado por posibles problemas en MUGEJU y la mutualidad del Ejército (Isfas), Borra se ha mostrado preocupado por el futuro de la mutualidad del personal público de justicia.

"En MUGEJU se han caído tres aseguradoras, quedan dos y una pequeña. En estos momentos hay 35.000 funcionarios de justicia, servidores públicos, que se encuentran con que tienen que cambiar de compañía", ha recalcado el sindicalista.

Sin embargo, Borra ha reconocido que desde el Gobierno han llamado a los sindicatos a la tranquilidad y les han asegurado que "no habrá problemas". "Bueno, que no habrá problemas lo dicen ellos (...). Nosotros lo único que decimos es que si no quieres hacer un fuego, no entiendo por qué compras gasolina y cerillas. Pues si tú quieres que el modelo continúe, haberte puesto a trabajar antes", ha expuesto.

Asimismo, ha criticado los "globos sonda" que están llegando desde el Ejecutivo en relación al informe publicado por el Ministerio de Sanidad hace unos días sobre el fin de Muface y el traspaso de estos mutualistas el sistema nacional de Salud.

En esta línea, Borra ha indicado que el informe del Ministerio encabezado por Mónica García infravalora que casi el 31% de los 1,5 millones de trabajadores públicos que reciben asistencia sanitaria a través de Muface tienen más de 65 años y no aclara qué pasara con la copago farmacéutico de los mutualistas de Muface, ya que solo abonan el 30% de las recetas.

"Ya estamos viendo las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Ceuta, Melilla, que están ya señalando que no vamos a ser capaces de poder atenderles", ha añadido.

Por esto motivo, Borra ha anunciado que el día 14 de diciembre se convocará una manifestación en Madrid en la que participarán mutualistas de todas las partes de España, con el objetivo de pedir al Gobierno que saque una licitación lo "suficientemente atractiva" para asegurar la continuidad del sistema.

CREE QUE EL GOBIERNO QUIERE ACABAR CON MUFACE

Preguntado por una posible intención del Gobierno de querer desmantelar el sistema, Borra ha indicado que desde CSIF no comprenden que el Gobierno haya rebajado hasta el 17% la primera licitación, cuando la oferta inicial de la Dirección General de Muface se fijó en un 24%.

"Quiero creer que no hay un plan para acabar con las mutualidades, pero la verdad es que estamos teniendo muchos signos de que a lo mejor sí que existen", ha expuesto.