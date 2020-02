Coronavirus.- Torres destaca la "eficiencia" con la que el Gobierno de Canarias ha abordado el positivo en La Gomera

Publicado 05/02/2020 16:34:56 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado este miércoles la "solvencia" y la "eficiencia" con la que el Gobierno regional han abordado el positivo de coronavirus que se ha registrado en la isla de La Gomera.

En una entrevista concedida al programa 'Nada que ver' que dirige José Luis Martín en '7.7 Radio' y recogida por Europa Press, ha añadido que parece que el sino se esta legislatura es que aparezcan problemas complejos, a los que el Ejecutivo ha respondido en cada uno de ellos.

"Ayer hubo una muy buena noticia, y es que las cuatro personas que han estado conviviendo con él y que estaban hospitalizadas, dieron negativo. El paciente que dio positivo volvió a darlo, que era lo probable porque tenía una carga viral potente", dijo.

Al respecto, entendió que mientras no se le dé el negativo en la nueva prueba que se le hará en los próximos días seguirá ingresado y aislado en el Hospital de La Gomera, no así sus cuatro compañeros que permanecían aislados, a los que se le dio el alta hospitalaria y que no fueron contagiados en ningún momento.

"Ahora se está analizando a las personas que han podido estar en contacto con ellos y viendo su evolución. Hasta este momento no hay información alguna de que las cosas no vayan según lo previsto y ojalá vayamos pasando días y las cosas de vayan normalizando", aseveró.

Cuestionado sobre si quizás se le ha dado mucha publicidad al coronavirus, el presidente entendió que afortunadamente los contagios fuera de China están disminuyendo, pero que el hecho de que sea algo nuevo ha creado una alarma no se ha podido evitar a escala mundial.