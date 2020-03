Coronavirus.- Torra reclama al Gobierno valentía y pide a la gente autoconfinarse

Pide a Sánchez medidas compensatorias y envía a casa a los funcionarios de la Generalitat

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha pedido este domingo al Gobierno ser "valientes y drásticos" contra el coronavirus y ha llamado a la ciudadanía a hacer un autoconfinamiento solidario y a parar Cataluña.

"La Constitución no es un fármaco contra el virus", ha dicho en una rueda de prensa por videoconferencia tras una reunión telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos.

Torra ha criticado que las medidas tomadas por el Gobierno son insuficientes y ha asegurado que la Generalitat tomará la iniciativa, tras lo cual ha reclamado medidas económicas, y ha reprochado que el Gobierno no haya elaborado medidas de este tipo.

El presidente catalán ha lamentado que "en vez de buscar colaboración, se haya optado por la imposición y la confiscación de competencias" por parte del Gobierno, ha reiterado que hay que cerrar Catalunya y ha pedido que se hagan pruebas generalizadas y universales del coronavirus.

Ha subrayado que actualmente se ha pasado de la fase de contención a la de mitigación: "Hace falta que no haya más contagios ni más contactos. Todo el mundo se debe quedar en casa", y ha propuesto restringir los movimientos salvo para comprar alimentos, fármacos y para los servicios esenciales.

Torra ha dado instrucciones al conseller de Políticas Digitales y Administración, Jordi Puigneró, para que emita una comunicación con el fin de que los funcionarios de la Generalitat "se queden en casa", excepto los sectores imprescindibles, ha matizado Torra.

También ha ordenado a los consellers de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homnrani, y de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, que hablen con patronales y sindicatos para poder implementar el confinamiento domiciliario en Catalunya.

"Pido a los ciudadanos catalanes que tomen la iniciativa. Os pido que os autoconfinéis tan pronto como sea posible", ha dicho Torra, y ha llamado a cesar toda actividad prescindible.

MEDIDAS COMPENSATORIAS

Torra ha pedido a Sánchez medidas compensatorias, ya que cree que hace falta "un choque económico urgente desde el Gobierno español" y ha pedido actuaciones contundentes en impuestos, hipotecas, cotizaciones y que sobre todo se proteja a pymes y autónomos.

"Si se dedicaron 600.000 millones de euros a salvar la banca, ahora se trata de salvar a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos", y ha añadido que no puede haber límites en este esfuerzo, ni en el importe ni en los plazos.

Ha propuesto suspender los plazos de pago de impuestos, cotizaciones de la Seguridad Social, cuota autónomos y ampliación de los vencimientos, así como establecer una indemnización a los trabajadores autónomos.

También ha pedido mantener la remuneración trabajadores que se queden casa, establecer nuevas líneas de crédito sin límite de liquidez, asegurar que los ERTEs no impliquen pérdida retributiva para los trabajadores y que no consuman el paro, y suspender los plazos de pago de hipotecas y suministros.

"PARO SOLIDARIO DE PAÍS"

Torra también ha pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, que los Mossos d'Esquadra "garanticen el buen funcionamiento y cumplimiento de este paro solidario de país" y ha pedido al Gobierno que tome medidas para no permitir el éxodo de personas de focos de contagio.

"Esto va de salud y de vidas, no de proclamas patrióticas caducas; va de una actuación eficaz, y no de una imposición centralista y autoritaria. La gente quiere soluciones y no recentralizar y liquidar el buen trabajo hecho desde el Govern", ha defendido.

También ha dicho que la Generalitat seguirá tomando decisiones, basadas en voces expertas: "No podemos esperar a decisiones que no llegan", ha criticado Torra, y ha afirmado que no estarán detrás del Gobierno central sino a su lado para luchar contra el coronavirus.

Torra ha asegurado que, si tuvieran plenas competencias, no habrían dudado "ni un momento en actuar con contundencia" y no ha descartado que se tomen en zonas concretas medidas drásticas de confinamiento como las ya tomadas en el área de la Conca d'Òdena (Barcelona).

En la rueda de prensa tras su discurso inicial se le han pasado tres de las preguntas enviadas por los periodistas: sobre si desobedecerá el decreto del Gobierno, Torra ha respondido haciendo una llamada al "compromiso cívico y solidario", tras lo cual ha explicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en la reunión de presidentes que en la capital mueren personas cada hora.

Ha añadido que en Catalunya no se pude llegar a ese punto y ha informado de que el Govern mantiene las estructuras del plan Procicat y hará un seguimiento al minuto: este domingo por la tarde se reunirá de nuevo el comité de seguimiento.