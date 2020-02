Coronavirus-Sanidad dice que en España "no hay riesgo de infectarse" y los temores están "un poco fuera de lo razonable"

Publicado 13/02/2020 17:02:26 CET

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha insistido este jueves en que en España "no hay coronavirus", y por ende "no existe riesgo de infectarse", y ha comentado que la ansiedad social que se está generando está "un poco fuera de lo razonable".

Simón se ha pronunciado así durante una rueda de prensa celebrada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid con motivo del alta de las 19 personas que fueron repatriadas a España, hace 14 días, desde Wuhan (China), epicentro del brote de coronavirus. Unas personas que, tal y como han asegurado ellas mismas, Simón y el personal sanitario que les ha atendido, "vinieron sanas y se van sanas".

"En España no se ha producido ningún caso de transmisión del virus, porque los dos pacientes que hay actualmente se contagiaron en otros países. Por tanto, no tenemos coronavirus y no hay riesgo de infectarse y, mucho menos, de las personas a las que hoy se les ha dado el alta porque hemos comprobado que no tienen el virus", ha apostillado Simón.

De hecho, el experto ha comentado que el periodo de cuarentena de 14 días es dos días más del periodo habitual de transmisión del coronavirus. Por ello, ha avisado de que el artículo recientemente publicado por el epidemiólogo chino Zhong Nanshan en el que se señalaba que el periodo de incubación del virus era de 24 días no tiene la "suficiente evidencia científica" como para cambiar la recomendación internacional del periodo de cuarentena.

Respecto al cambio que han realizado las autoridades chinas en la forma de contar los casos del coronavirus, y que ha provocado un aumento del número de afectados, Simón ha explicado que se equiparan a los que antes eran sospechosos y que, así, se favorecerá la restricción de zonas afectadas y se tratará antes a los afectados. Ahora bien, ha pedido que se analicen "con mucha cautela" porque se van a detectar "muchos casos" pero también "habrá muchos que finalmente no se confirmen".

No obstante, ha insistido en que los signos de incidencia que hay actualmente hacen tener la "esperanza" de que "poco a poco" la epidemia va a ir reduciéndose. Dicho esto, ha señalado que la tasa de letalidad por coronavirus es del 0,2 por ciento a nivel mundial, del 3 por ciento en Wuhan y del 0,5 por ciento en China.

Esta variación se debe a que en la zona del origen del brote los servicios sanitarios están "sobrecargados" y la atención que reciben los afectados es "menor" que la que se presta en otras zonas y países con pocos pacientes.

