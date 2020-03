Rafael Bengoa dice que no se ha alcanzado el "pico" de contagios, aunque "no está demasiado lejos"

Afirma que cuando se relajen "las medidas de aislamiento" habrá que ser conscientes de que "todavía hay una amenaza que puede retomar impulso"

BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y actual codirector del Instituto de Salud y Estrategia del País Vasco, Rafael Bengoa, ha afirmado, a día de hoy, no se ha alcanzado el "pico" de contagios por Covid-19, aunque "no está demasiado lejos". "Este mes nos tenemos que preparar todos psicológicamente para pasarlo mal", ha advertido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bengoa, que fue también asesor sanitario del expresidente de EEUU Barack Obama, ha considerado que en el momento en que se relajen "las medidas de aislamiento social" hay que ser conscientes de que "todavía hay una amenaza que puede retomar impulso".

Tras advertir de que era "previsible" que se dieran brotes de virus desde la sorpresa que supuso el SAR de 2003 o el ébola, ha incidido en que "sabíamos que cada tres o cuatro años viene un brote que a veces se controla bien localmente y otras veces no es así, pasando a una epidemia y pandemia".

A su juicio, no se debe así considerar que este tipo de situaciones son "sorpresas" sino que se debe pensar en ellas como "una amenaza permanente", y es necesario prepararse porque "va a haber, y es posible que la siguiente incluso sea peor en términos de contagiosidad y mortalidad".

"El ébola tenía una mortalidad de casi el 50%. Esta no, pero debemos aprender de todos para prepararnos y preparar el terreno internacional mejor porque a la OMS no se le dio en 2005, tras la epidemia del SAR, toda la fuerza de intervención que necesita para actuar localmente ir a apagar un fuego", ha añadido.

Respecto a los casos de fallecimientos de personas jóvenes a causa del Covid-19, ha considerado que no es que el coronavirus esté haciendo "una mutación de repente y ataque a otros grupos" sino que "va a ser una excepción el ataque a gente más joven y la regla es que ataca a gente mayor por encima de más de 70 años".

Asimismo, ha advertido de que la cifra de contagiados no ha llegado a su "pico", aunque "no está demasiado lejos", al haber sido "en parte aplanado aunque parezca que no". "Las intervenciones previas que se han hecho lo han aplanado. Sigue subiendo, pero menos de lo que lo hubiera hecho si se continuara sin intervención", ha valorado.

Para Bengoa, las medidas que se están tomando con aislamiento social "siempre han funcionado" en el pasado cuando se dan dado otras epidemias y "ahora también va a funcionar". No obstante, ha reconocido que es "difícil de predecir exactamente cuándo", de tal forma que "ésta será la semana más dura de toda la epidemia y luego probablemente se relaje algo la expansión". "Este mes nos tenemos que preparar todos psicológicamente para pasarlo mal", ha añadido.

Asimismo, ha valorado la respuesta que se está dando desde el estado de bienestar y ha aventurado que allí donde no lo tienen "lo van a pasar aún peor". "En EEUU hay 28 millones de personas sin cobertura sanitaria. El tener un estado con sistemas de salud es el mejor escudo frente a estas situaciones y, donde no lo tienen, sospecho empezarán a construirlo tras superar la pandemia", ha sostenido.

Por otro lado, ha defendido que en España se han seguido "las pautas internacionales y se ha intervenido", pero a todos los países les ha "pillado de sorpresa la alta contagiosidad del virus y falta de material y estructuras".

"Es un error privatizar la sanidad. En Euskadi todos los gobiernos han reforzado Osakidetza, lo que permite tener una organización y un mando único. La privada se ha puesto ahora al servicio de la pública pero tras este episodio nos vamos a tener que pensar cómo reforzamos la salud pública: la tecnología, la vigilancia, los laboratorios...", ha descrito.

POSIBLE VACUNA

Cuestionado por una posible vacuna, ha recordado que los expertos señalan que se tarda alrededor de un año o año y medio en encontrarla, aunque ha destacado que "con el dinero que se está invirtiendo esperemos sea antes".

Asimismo, ha apuntado que es posible que cuando la epidemia empiece a descender en número de contagios será importante saber que "quizá se relajen algunas intervenciones de aislamiento social, pero el virus puede retomar energía si nos relajamos demasiado".

"La mejor forma de asegurar que no se reactive es vacunar al 70% de la población. Esperemos que los antivacunas sean capaces de repensar su actitud basándose en la ciencia y no en la magia... el sistema público de salud es la que nos va a sacar de ésta", ha añadido.

De este modo, ha reconocido que hasta la aparición de una vacuna a lo largo de este año será por ello necesario "encontrar el equilibrio a la hora de relajar las medidas de aislamiento social, sabiendo que todavía hay una amenaza que puede retomar impulso".

"Al relajar las medidas habrá que tener una vigilancia individual, y a nivel colectivo, asegurar los sistemas de vigilancia e intervención rápida. Será un año complicado aunque lo más complicado son estos días", ha finalizado.