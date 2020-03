Coronavirus.- Monago pide que la Junta ponga al frente de la información sobre el virus a un "experto en salud pública"

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido a la Junta que ponga al frente de la información sobre los casos de coronavirus en la región a un "experto en salud pública" y no al consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Así ha dicho que, en su opinión, "tranquiliza más" que quien hable de salud pública a los extremeños sean profesionales y "no el político". "Creo que al frente de este tema se tiene que poner un profesional, él no lo es (Vergeles), él es político. Él no es especialista en epidemiología, ni en cuestiones de este tipo", ha aseverado.

En este sentido, el presidente de los 'populares' extremeños ha valorado que el Gobierno de España ha puesto al frente de la comunicación de los casos de coronavirus a nivel nacional a un profesional sanitario para informar y para "tranquilizar a la población".

"Si se pone al frente el señor Vergeles, el señor Vergeles está gafado, cuidado, y no voy a la crítica fácil", ha indicado Monago en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha insistido en que el político está para "pagar la nómina de los empleados de la sanidad y no para estar ahora todos los días de rueda de prensa".