Coronavirus.- Macron insta a no ser "ingenuos" con la gestión de China frente al

Coronavirus.- Macron insta a no ser "ingenuos" con la gestión de China frente al - Tobias Hase/dpa - Archivo

El presidente francés avisa del posible auge del populismo en España e Italia si no hay solidaridad europea

MADRID, 17 Abr.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado a no establecer comparaciones sobre la gestión del coronavirus de los distintos países y, en particular, ha exhortado a no ser "ingenuos" con el que caso de China, ya que "sin duda han pasado cosas que desconocemos".

El mandatario galo ha reconocido que la pandemia del coronavirus era algo "impensable". "Nos enfrentamos a la necesidad de inventar algo nuevo, porque es todo lo que podemos hacer", ha dicho Macron, en una entrevista al 'Financial Times' en la que ha reconocido que ni siquiera se sabe "si estamos al principio o en medio de la crisis".

Según Macron, la pandemia trasciende el ámbito sanitario y el económico para convertirse en "un profundo impacto antropológico" a nivel mundial. "Hemos parado la mitad del planeta para salvar vidas, no hay precedentes de algo así en nuestra historia", ha afirmado.

Prevé que el virus cambie "la naturaleza de la globabilización", una vez que ha quedado de manifiesto que "ya no hay fronteras", pero ha advertido del riesgo de caer en la tentación de combatir la pandemia renunciando a los derechos y libertades occidentales.

"Algunos países están tomando esa decisión en Europa", ha señalado, en aparente alusión a la Hungría de Viktor Orban. "No podemos aceptar eso. No puedes abandonar el ADN fundamental (de las democracias) bajo el argumento de que hay una crisis sanitaria", ha añadido.

Macron, interrogado por las ventajas en la contención de regímenes autoritarios como el chino, ha instado a no comparar la situación de países donde la información circula libremente con otros donde existe censura.

"Con estas diferencias, las decisiones adoptadas y lo que hoy es China, que lo respeto, no vamos a ser tan ingenuos como para decir que ha sido mucho mejor en la gestión de esto", ha dicho. "No sabemos. Sin duda han pasado cosas que desconocemos", ha señalado.

EL PAPEL DE LA UE

Macron teme que el fracaso de la UE a la hora de apoyar a los países más golpeados por la pandemia se traduzca en un auge de los populismos en Italia o España, en la medida en que su población podría pensar: "¿Este es el gran viaje que me ofrecéis?".

"Cuando los inmigrantes llegan a tu país, te dicen que te los quedes. Cuando tienes una epidemia, que la gestiones", ha agregado, en una critica a quienes solo se muestran a favor de Europa "cuando significa exportar los bienes que producen". Estas corrientes, ha lamentado, "no están a favor de Europa cuando significa compartir la carga".

En opinión de Macron, "estamos en el momento de la verdad, en el que decidirá si la Unión Europea es un proyecto político o solo un proyecto de mercado".