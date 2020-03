Instituto Carlos III niega que en su informe aparezca un "infradiagnóstico" de pacientes con Covid-19

El coronavirus en España y en el mundo, en directo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha asegurado que el informe sobre mortalidad en España elaborado por la institución refleja que "existe un exceso de mortalidad por todas las causas" pero ha negado que sea "por un infradiagnóstico" de pacientes con coronavirus.

Así lo ha manifestado este sábado Yotti durante la rueda de prensa telemática de los responsables técnicos de los ministerios competentes, al ser preguntada por una información de El País que apuntaba que el informe del Instituto de Salud Carlos III revela "que el virus casi ha duplicado la mortalidad en algunas zonas de España".

En este sentido, ha incidido en que las conclusiones del informe "son perfectamente veraces" y que sus datos "son perfectamente fiables". "No hay que llegar a conclusiones que no aparecen en el informe y no aparece que sea por un infradiagnóstico de pacientes Covid-19", ha sentenciado.

"Estamos hablando de la mortalidad total, toda la mortalidad por todas las causas. Sacar esta conclusión sobre que estamos infradiagnosticando pacientes con Covid-19 y que están falleciendo es algo tremendamente arriesgado", ha criticado Yotti, destacando que los datos del informe "no sustentan esa conclusión".

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la mortalidad "es estacional" y que el periodo más bajo de la mortalidad en España "ocurre en primavera".

"Si ahora tenemos la mortalidad propia del invierno vamos a tener un exceso altísimo respecto a lo que esperaríamos", ha señalado Simón, al tiempo que ha añadido que los datos del informe "se achacan a una mortalidad general", por lo que "no se pueden achacar todas las muertes al Covid-19".

Para el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en España los fallecimientos "en general se comprueban relativamente bien", aunque ha reconocido que "en algunas circunstancias concretas puede haber un error, alguno que se escape".

Asimismo, ha recordado que este sistema de vigilancia de la mortalidad "existe desde 2004" y que se utiliza para dar seguimiento a la mortalidad "potencialmente asociada a las olas de calor y a las epidemias de gripe".

Por último, ha apuntado que "es posible" que, a la hora de hablar de la mortalidad por coronavirus, España "esté detectando incluso más que en otros lugares" y que la letalidad "no es de las más bajas". En su opinión, una hipótesis que explicaría este datos es "el esfuerzo de notificar los casos que han fallecido por esta enfermedad".