Coronavirus.-Iglesias defiende el pacto para la reconstrucción tras la crisis y pide estar a la altura de los sanitarios

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido este miércoles un acuerdo de país en el que estén presentes todos los colores políticos y todos los actores implicados, para lograr la reconstrucción tras la crisis generada por el Covid19 y pide a la oposición estar a la altura de quienes han luchado en primera fila contra la pandemia, los profesionales sanitarios.

Iglesias ha hecho estas declaraciones en el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en la que ha pedido al líder de Podemos que no pacte con la derecha o la patronal para la reconstrucción tras la crisis sanitaria del Covid19 y le ha pedido que sean las empresas del Ibex35, las multinacionales o los bancos, "que no se sacrificaron en la crisis de 2008", quienes aporten ahora.

Sin embargo, Iglesias cree que estos pactos deben hacerse y que su cometido como Gobierno es "tender la mano" a todas las partes, ya que los servicios sociales "no tienen color político" y los que están en el Ejecutivo deben "gobernar para todos, sin morar el carné político de nadie". "Como demócratas y como republicanos, entendemos que lo público es fundamental", ha señalado el vicepresidente segundo.

Estos acuerdos, ha apuntado, servirán para poner en marcha "acuerdos transversales", como que no hay que recortar o privatizar la sanidad o que la industria no debe depender de mercados especulativos. Estas, ha indicado Iglesias son ideas en las que hay un "consenso claro y que defienden quienes votan a la derecha". En este sentido, ha señalado también la necesidad de generar una alianza con los sectores y las empresas que generan riqueza en el país y pagan impuestos en España.

"Tenemos la obligación de tender la mano para construir un acuerdo de reconstrucción, para no dejar a nadie fuera", ha insistido, para señalar que no se trata sólo de partidos políticos, sino también se incluye a sindicatos, sociedad civil o tercer sector. Además, ha asegurado que su departamento no olvidará el trabajo con el resto de administraciones del país, especialmente con comunidades autónomas y ayuntamientos, "los que están más cerca de los ciudadanos". "Es clave que estemos a la altura de la primera línea de combate de esta crisis que son los profesionales de la sanidad, que curan y se juegan la vida y no preguntan a nadie sus ideas", ha apuntado.

Por su parte, Aizpurua ha reclamado más medidas sociales para la población y ha pedido al vicepresidente segundo que Euskadi pueda contar con las mismas herramientas para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Para la diputada de EH Bildu sí es un problema la centralización de estas políticas, así como incluir a la patronal en los acuerdos para la reconstrucción tras la crisis.

A su juicio, de esta situación se sale "poniendo en el centro los derechos de los ciudadanos" y exige al Gobierno que esta vez se "sacrifiquen" para sacar adelante al país aquellos que no lo hicieron en 2008. "Los 6 mayores bancos ganaron sólo en 2019 13.500 millones de euros y aún no han devuelto los 60.000 millones del rescate", ha denunciado, para señalar también a empresarios como Amancio Ortega, al que acusó de evadir impuestos mientras ofrece "donaciones publicitarias", o destacar las ganancias "millonarias" de las principales empresas del Ibex.

La representante vasca ha reconocido que Iglesias tendrá "presiones" para no pedir ayuda a estos actores, pero le ha pedido que sea "valiente" y apueste por "los trabajadores".