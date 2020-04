España registra 567 muertos con Covid-19 en las últimas 24 horas, un leve repunte con respecto a ayer

Un policía nacional entrega una mascarilla a una mujer en el vestíbulo de la estación del Norte de Valencia el día en el que se reactiva la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar. 14 de abril de 2020.

Un policía nacional entrega una mascarilla a una mujer en el vestíbulo de la estación del Norte de Valencia el día en el que se reactiva la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar. 14 de abril de 2020. - Rober Solsona - Europa Press

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los casos de coronavirus en España se elevan a 172.541, lo que suponen 3.045 más que este lunes, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad este martes. Un total de 18.056 personas han muerto (567 más en las últimas 24 horas) y 67.504 ya se han curado (2.777 más).

Estos datos evidencian un leve repunte en el número de muertes con respecto a ayer, cuando se notificaron 517. En número de casos notificados, sin embargo, se produce un descenso con respecto a los 3.477 de este lunes.

Tras pasar su cuarentena por el coronavirus, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha valorado estos datos en rueda de prensa. Según el experto del Ministerio de Sanidad, las tendencias son "similares" a las de días anteriores, reduciéndose el número de muertes y casos diarios.

Con respecto al ligero avance en fallecidos de los últimos días, ha recordado que esta semana "es un tanto peculiar", aludiendo a la Semana Santa y a que este lunes ha sido festivo en varias comunidades autónomas, lo que provoca un retraso en la notificación de casos. "Con lo cual, los datos de ayer y hoy se tienen que valorar con un poquito de cuidado", ha puntualizado.

En este contexto, ha argumentado que las tendencias "son buenas, en línea con las de semanas anteriores". Sin embargo, Simón ha reconocido que le hubiera gustado que este martes se hubieran notificado más curados que nuevos casos, pese a que hasta un 40 por ciento de los casos totales ya se ha recuperado de la enfermedad del Covid-19.

El epidemiólogo también ha destacado la "tendencia descendente" en fallecimientos, lo que "da alguna esperanza". "Son cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible", ha señalado. Simón ha añadido que este martes se han incrementado en un 2 por ciento los nuevos ingresos en UCI y en camas de hospital. Así, ha admitido que las unidades de cuidados intensivos "siguen estando en situación de alto estrés", pese al descenso de nuevos casos en las últimas semanas.

A continuación, Simón ha mostrado un gráfico que evidencia tres grandes cambios de tendencia en el número de casos diarios de la curva del coronavirus en España: el 11 de marzo, cuando se relajó su crecida; el 25, cuando llegó la fase de estabilización; y el 2 de abril, el momento del descenso que se está produciendo en los últimos días. "Es una evolución muy buena. Estamos en una muy buena dirección desde hace ya un periodo importante", ha aplaudido.

En cualquier caso, ha puntualizado que España sigue teniendo un número de casos diarios "no despreciable". "Sí que sabemos que la mayoría están en aislamiento y bien controlados. No sabemos todavía si el nivel de transmisión está tan acorde o no con el descenso de los casos notificados. Incluso podría estar por encima", ha admitido. Por ello, ha pedido a todos los ciudadanos que mantengan las normas de higiene y distancia social recomendadas por las autoridades sanitarias, complementándolas con el uso de mascarillas cuando no se pueda mantener el metro de distancia.

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Comunidad de Madrid sigue siendo la autonomía más afectada, con 48.048 positivos, de los que 6.568 han fallecido, 26.247 se han recuperado y 1.299 están en estos momentos en cuidados intensivos. En Cataluña se han notificado 35.197 casos, con 3.666 muertes, 15.967 dados de alta y 2.775 personas que han ingresado en UCI desde el inicio de la epidemia en España.

Castilla-La Mancha, por su parte, ha alcanzado los 14.329 contagiados, con 1.714 muertes, 2.943 curados y 486 ingresos totales en cuidados intensivos. En Castilla y León ya se han notificado 13.180 contagios, 1.299 fallecimientos, 4.266 pacientes curados y 308 ingresados actualmente en UCI.

País Vasco es la siguiente región en número de casos: 11.226 positivos, 859 muertos, 5.193 recuperados y 470 en cuidados intensivos. Andalucía supera la barrera de los 10.000 contagios: 10.192 casos, 836 fallecidos, 2.032 dados de alta y 631 personas que han precisado de ingreso en UCI durante la epidemia.

Comunidad Valenciana se acerca poco a poco a los 10.000 casos, registrando ya 9.213 positivos, de los que 907 han fallecido, 3.069 se han curado y 581 han ingresado en UCI en este tiempo. Le sigue Galicia: 7.597 casos, 290 muertes, 1.240 recuperados y 133 en estos momentos en UCI.

Aragón ya alcanza los 4.245 contagiados, con 492 fallecidos, 963 dados de alta y 280 ingresos totales en UCI, mientras Navarra tiene unos datos muy similares: 4.150 casos confirmados, 249 fallecimientos, 730 dados de alta y 124 ingresos en cuidados intensivos. A continuación se encuentra La Rioja, con 3.420 contagiados, de los 234 han muerto, 1.519 han sido dados de alta y 74 han ingresado en algún momento en UCI.

En Extremadura se han diagnosticado 2.684 casos, 334 muertes, 578 personas curadas y 108 ingresos en cuidados intensivos. La otra autonomía que ha superado los 2.000 casos es Asturias: 2.051 positivos, 156 fallecidos, 458 curados y 111 ingresos en UCI. Cerca de esa cifra se encuentra Canarias: 1.958 casos, 102 fallecidos, 589 dados de alta y 147 que han precisado de ingreso en UCI.

Cierran la lista Cantabria (1.796 casos, 120 fallecidos, 323 dados de alta y 76 en UCI), Baleares (1.571 notificados, 118 muertos, 871 recuperados y 145 en UCI) y Murcia (1.487 casos, 106 muertes, 476 curados y 96 en UCI). En Melilla hay 101 casos, con dos muertes, 18 curados y tres en UCI, mientras en Ceuta se ha llegado a los 96 contagiados, cuatro muerte, 22 recuperados y cuatro en cuidados intensivos.

486140.1.260.149.20200414112619