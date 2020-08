Constatan un aumento de pacientes de reproducción asistida tras el confinamiento

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El codirector médico de Instituto Bernabeu, Joaquín Llácer, ha explicado que la actividad de la clínica de medicina reproductiva alicantina se incrementó sensiblemente en cuanto se pudieron retomar los ciclos de reproducción asistida tras el confinamiento por la crisis santaria del COVID-19, pero únicamente en pacientes nacionales.

Un cambio detectado por la clínica es que "las pacientes ya no quieren esperar para ser madre". En los primeros momentos y siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas nacionales (SEF), europea (ESHRE) y americana (ASRM), la clínica suspendió los tratamientos hasta comprobar las dimensiones de la pandemia.

"Una vez que se tuvieron datos más contundentes, las sociedades científicas avalaron volver a realizar los tratamientos y desde ese mismo momento estábamos preparados para poder reiniciarlos con total seguridad", comenta el doctor Llácer.

La clínica trabaja actualmente con total normalidad adoptando medidas más estrictas de las exigidas. "Los pacientes no tienen reticencias. Las medidas de seguridad que adoptamos en la clínica son superiores a las que recomiendan las autoridades sanitarias y la aceptación de las pacientes es absolutamente normal", indica el doctor Llácer.

A la hora de trabajar, el facultativo reconoce que pocas cosas han cambiado en la relación médico-paciente: "Particularmente veo un día a día normal, tengo las mismas conversaciones que tenía antes con los pacientes, eso sí, con mascarilla y tomándonos la temperatura, extremando las medidas de seguridad, desinfectando constantemente material, despachos entre pacientes, guardando las distancias, no juntando a más de un paciente en la sala de espera, evitando desplazamientos innecesarios, evitando usar papel al mínimo posible. Por lo demás, realizamos los tratamientos con el mismo detalle y cuidado que entonces".

AUMENTO DE LA ASISTENCIA 'ON LINE'

A la constatación de un ligero aumento de parejas que se han planteado tener un hijo se suma el aumento de las asistencias 'on line'. "Ofrecemos siempre la posibilidad de realizar por videoconferencia aquellas consultas que no requieren una exploración. Y la aceptación es cada vez mayor. Durante la pandemia los tratamientos no se han realizado, pero no se ha parado la actividad. Incluso en el mes de marzo y abril estuvimos realizando primeras visitas, atenciones de control, replanificando los tratamientos. La actividad no paró", indica el ginecólogo.

Donde la clínica de medicina reproductiva ha notado una disminución ha sido en la asistencia a pacientes extranjeros. "En principio los pacientes siguen con los tratamientos planificados, personas que deciden viajar y llegan aquí con absoluta normalidad, pero sí es cierto que las medidas de los países que posteriormente obligan a una cuarentena provocan que tengamos más problemas, y hay pacientes que deciden posponer tratamientos; aun así, estamos haciendo más tratamientos de pacientes de fuera de España de los que pensábamos", apunta el doctor Llácer.

Respecto al fin de la pandemia, el codirector médico de Instituto Bernabeu también se manifiesta: "Esta situación no va a cambiar de un mes para otro, soy optimista de que volveremos a la normalidad, pero no a seis meses vista".